Gio Evan – Glenn Miller: audio e testo della bella canzone

Glenn Miller è un singolo di Gio Evan, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 6 novembre 2020 su Polydor, a quasi sei mesi dall’ultima release Regali Fatti a Mano: l’audio e il testo

Il cantautore, scrittore e poeta pugliese Giovanni Giancaspro, alias Gio Evan, torna con questa gradevole canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Francesco “Katoo” Catitti, nella quale il tema dell’improvvisazione, tipico del mondo jazz, è applicato al nostro vivere quotidiano.

Da qui il titolo Glenn Miller, artista statunitense che il 10 febbraio 1942 ricevette il primo Disco d’oro della storia per la sua incisione di Chattanooga Choo Choo, che in appena tre mesi vendette oltre un milione di copie.

“In questa canzone Glenn Miller è l’archetipo del jazz, ovvero del vivere al volo, rappresenta il totale affidamento al nostro impeto intuitivo, la coraggiosa confidenza al miracolo. Qui dentro c’è una vita improvvisata, una vita fulminea, dinamica. Nessun programma, nessuna strategia, nessun piano B, nemmeno un piano A. C’è solo una fiducia, immensa, per le minoranze del mondo, per la maggioranza della vita.” Gio Evan.

Gio Evan – Glenn Miller Testo

[Strofa 1]

Che bello vederti di sera

sapere che il sole non ti ha divorato

che orgoglio vederti andar via

per poi vederti tornare cresciuta

metto la vita in mano a

dei tagli che gli altri non vedono

e a volte per mettere a posto

mamma mia, il casino che faccio

e mica so vivere io

mica so vivere

improvviso quasi tutto

e ti ricordo Glenn Miller

e mica so vivere io

mica so vivere

mi faccio male in un niente

ma che palle essere esile





[Pre-Ritornello 1]

Io prima butto e dopo ci penso

prima ti amo e dopo ti penso

rimanga tra noi, rimango con te

tu sei un rischio ma fammi correre

[Ritornello 1]

E ora voglio ballare per casa

credere che il mondo mi guardi

e sentirmi libero

e ora voglio ballare per strada

credere che nessuno mi guardi

e sentirmi libero

[Strofa 2]

Corro veloce per non realizzare nemmeno un tuo incubo

ti leggo Prévert il giorno in cui ti serve staccare dal mondo

le cose preziose della mia vita coincidono sempre con te

io che esco di casa Renoir

ma rientro Lucio Fontana

[Pre-Ritornello 2]

Io prima lo faccio e poi mi domando

prima la vivo, Madonna che ho fatto

che resti tra noi, io resto con te

tu sei un rischio ma io amo correre

[Ritornello 2]

E ora voglio ballare per casa

credere che il mondo mi guardi

e sentirmi libero

e ora voglio ballare per strada

credere che nessuno mi guardi

e sentirmi libero

e non voglio amarti per caso

come se non avessi ferite e sentirmi libero





[Ponte]

Mica so vivere

mica so vivere

fare il figlio presente

l’amico per bene

il cane, le cene e la tele

mica so vivere io

mica so vivere

ma scegliamo la strada più lunga

nasconde i paesaggi migliori

[Ritornello 3]

E non voglio amarti per caso

come se non avessi ferite sentirmi libero

e ora voglio ballarti per strada

credere che nessuno ci guardi e sentirci piccoli

[Post-Ritornello]

(Mica so vivere)

Ma se potessi io vivrei così

(Mica so vivere io)

ridere alle cose semplici

(Mica so vivere io)

Ma se potessi io vivrei così

(Mica so vivere, mica so vivere io)

ridere alle cose semplici

(Mica so vivere io)

Mica so vivere

mica so vivere

mica so vivere io