Pearl Jam – Get It Back: ascolta la nuova canzone

Domenica 11 ottobre 2020, i Pearl Jam hanno rilasciato una nuova canzone intitolata Get It Back, originariamente resa disponibile nella compilation Good Music to Aver the Collapse of American Democracy Vol. 2, uscita il solo 2 ottobre al fine di raccogliere fondi per Voting Rights Lab.

Il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo inserito in questo progetto, al cui interno erano presenti rarità, brani mai rilasciati e cover. La canzone è stata scritta da Matt Cameron e prodotta dagli stessi Pearl Jam con la collaborazione di Josh Evans.

Pearl Jam – Get It Back Testo

[Verse 1]

On the side of the road

Lost and alone

To get it back

Much farther to go

So far from home

To get it back

Frozen in time

Turn on a dime

To get it back

[Pre-Chorus]

Try to reach you before winter comes

Always a place for you in my heart

[Chorus]

You’re not alone

All used up

I’d give anything to talk to you

[Verse 2]

The prodigal son

The only one

To get it back

The mother and child

They’re lost for a while

They want you back

Stare at the sun

Won’t hurt anyone

To get it back

[Pre-Chorus]

Try to reach you before winter comes

Always a place for you in my heart

[Chorus]

You’re not alone

All used up

I’d give anything to talk to you





[Outro]

Since you went away

Hard to find my place

Since you went away

Hard to find my place

Since you went away

Since you went away

Since you went away

Since you went away





La traduzione di Get It Back

[Strofa 1]

Sul ciglio della strada

Perso e solo

Per recuperarlo

Tanta strada da fare

Così lontano da casa

Per recuperarlo

Bloccato nel tempo

Faccio una svolta rapida

Per recuperarlo

[Pre-ritornello]

Provo a raggiungerti prima che giunga l’inverno

C’è sempre un posto per te nel mio cuore

[Ritornello]

Non sei solo

Finito

Farei di tutto per parlare con te





[Strofa 2]

Il figliuol prodigo

Il solo

A riprenderlo

La madre e il bambino

Sono perduti da tempo

Vogliono che torni

Fisso il sole

Non fa del male nessuno

Per recuperarlo

[Pre-ritornello]

Provo a raggiungerti (chiamarti, contattarti, rintracciarti) prima che giunga l’inverno

C’è sempre un posto per te nel mio cuore

[Ritornello]

Non sei solo

Tutto esaurito (consumato, esaurito, finito, fuori uso)

Farei di tutto per parlare con te

[Outro]

Da quando sei andato via

E’ difficile trovare il mio posto

Da quando sei andato via

E’ dura trovare il mio posto

Da quando sei andato via

Da quando sei andato via

Da quando sei andato via

Da quando sei andato via