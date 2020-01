POP X – D’Annunzio: audio e testo del singolo

D’Annunzio è un singolo del gruppo trentino POP X, uscito il 22 gennaio 2020 via Bomba Dischi, anticipando un futuro nuovo album, sul quale al momento non si sa praticamente nulla.

Il testo e l’audio di questa canzone che potrebbe far storcere il naso a qualcuno in quanto non è inedita. D’Annunzio altro non è che la versione riarrangiata di Il cieco e la Finestra, quinta traccia racchiusa nell’album PoPPEER (2005). Ascoltando entrambe le versioni, devo tuttavia ammettere che questa è più carina

Il testo di D’Annunzio

Andavamo e venivamo al buio

era dolce stare accanto a te

alla radio una canzone stanca

raccontava gli anni di Totò

al mattino il sole ci svegliava

la collina bianca, verde e blu





Rimase accanto alla finestra senza piangere

e ballando si mise a scrivere

parole magiche e pensieri senza senso

ne attitudine

particolari misteriosi così

nel blu più blu

rimase accanto alla finestra senza piangere

e ballando si mise a scrivere

parole magiche e pensieri senza senso

ne attitudine

particolari misteriosi così

nel blu più blu

Andavamo e venivamo al buio

mentre festeggiavano laggiù

pomeriggi persi nella noia

a contare sassi e allodole

gruppi di ubriachissimi circensi

che cantavan lenti e a naso in su





