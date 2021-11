Patty Pravo prima dei ritocchi, completamente diversa da ora | Incredibile

By

La celebre cantante ha avuto una metamorfosi nella sua lunga carriera. Patty Pravo è molto diversa dal suo esordio. In molti l’hanno criticata per via del suo ricorso, forse eccessivo, al bisturi.

La bella Patty Pravo ha una carriera da cantante e dona dello spettacolo invidiabile. Oggi la cantante può permettersi rare comparse televisive dati gli ingenti guadagni raggiunti negli anni. Ma ricordate com’era da giovane? In alcune foto è difficile riconoscerla.

Patty Pravo, ricordate com’era agli esordi? Prima dei ritocchini è irriconoscibile

Una star come lei è sempre splendente a prescindere dall’all’età e dai ritocchini presunti o veri. Patty Pravo, come molte donne che scelgono le luce dei riflettori per avere una carriera, si è lasciata andare più volte al fascino del bisturi ricorrendo a degli aiutini.

Patty è sempre stata bionda, ma i suoi capelli hanno assunto delle acconciature davvero molto particolari.

Inoltre, il suo viso appare incredibilmente privo di rughe nonostante i suoi 73 anni.

Patty, il prima e dopo è notevole

La stella della musica italiana ha cambiato un bel po’ il suo aspetto e anche il suo look. I ritocchini sono visibili ad occhio nudo, ma Patty – c’è da sottolinearlo- è sempre stata una bellissima donna super corteggiata dagli uomini.

Tra i suoi ex celebri c’è, per esempio, anche il grande cantante dei Pooh, Riccardo Fogli.

Oggi i due sono solo amici, ma la stima reciproca tra i due non tramonta mai. Ma nel dettaglio quali sono i ritocchini che Patty si è concessa?

Pare che oltre ai ritocchini al volto, tra tiratine e rimpolpamenti d’obbligo, ci sia stato anche un ritocchino al seno. Si sa che con l’età le forme tendono a cedere, a perdere di tonicità. Invece, nel suo caso tutto è rimasto invariato.

Sappiamo tutti com’è oggi l’artista, ma la foto del prima e dopo ha lasciato tutti senza parole. Ecco com’era la grande artista italiana, Nicoletta Strambelli da giovane. Una bellissima donna ma un tantino diversa da quella attuale.