Spotify: i testi dei brani disponibili anche in Italia

In Italia sta per arrivare una funzionalità tanto attesa su Spotify: i testi delle canzoni.

Spotify è un servizio musicale svedese che offre ai suoi utenti la possibilità di ascoltare tramite lo streaming on demand brani di artisti ed etichette discografiche indipendenti, tra cui anche major come Sony, Universal,EMI e Warner.

Il servizio è gratuito sia in versione gratuita sia in versione a pagamento usufruendo di vantaggi esclusivi per gli abbonati.

La nuova modalità di Spotify

Sviluppato come una start up a Stoccolma in Svezia, dalla Spotify Ab, il servizio musicale nasce nel 2006 dall’azienda fondata da Daniel Ek e Martin Lorentzon.

Il programma Spotify viene distribuito pubblicamente nel 2008 e gli account gratuiti erano disponibili solo tramite inviti. Dopo alcuni problemi legati alla privacy e ad alcuni virus viene rilasciato in una versione più sicura fruibile nella modalità Free (gratuita) e Premium (abbonamento).

La differenza sta nel fatto che con la versione Free l’utente può accedere con un account Facebook o Spotify, può ascoltare musica in modo illimitato ma non può saltare le pubblicità e può passare da un brano all’altro di una playlist solo sei volte in un’ora.

Con la versione Premium, l’utente oltre a poter ascoltare la musica senza interruzioni pubblicitarie e poter passare da un brano all’altro senza limiti, può navigare in versione offline.

Una delle funzionalità più attese in Italia, già sperimentata negli Stati Uniti e in altri Paesi è quella di avere a disposizioni i testi delle canzoni sulla piattaforma musicale.

La funzionalità sarà resa possibile grazie alla collaborazione con Musixmatch che renderà possibile leggere il testo durante l’ascolto della canzone in modo interattivo e sincronizzato.

La modalità Testi, sarà fruibile sia dagli utenti Free che dagli utenti Premium, e grazie a questo upgrade, Spotify avrà la possibilità di mettersi alla pari con altre app di musica come Apple Music e Youtube Music.

Come utilizzare la modalità Testi

Per usufruire di questa modalità in sincro con il brano, dal cellulare basterà scorrere il dito durante la riproduzione. Inoltre, il testo potrà essere condiviso con l’apposito tasto Condividi.

Dal pc, invece, bisognerà cliccare su Now Playing mentre il brano è in riproduzione. La funzione sarà disponibile anche per l’app Tv, cliccando su Now Playing View su un brano e poi sul pulsante Testi.