Franco Califano, la bellissima figlia tenuta nascosta dalle telecamere

Nessuno l’aveva mai vista la figlia di Franco Califano. Il compianto cantante aveva fatto il modo che la ragazza stesse ben lontana dai riflettori che spesso possono dare tanto ma anche togliere qualsiasi cosa.

Franco Califano resta un’artista indimenticabile. Difficile non pensare a lui ascoltando le note di Tutto il resto è noia, celeberrimo brano del cantante romano. Su internet le cover di questo piccolo capolavoro sono ancora oggi tantissime.

La sua voce è sempre stata inconfondibile, un marchio di fabbrica indelebile. Manca molto alla sua famiglia e ai suoi fan che oggi restano allibiti all’idea che Franco avesse una figlia, perchè in molti non erano a conoscenza nemmeno della sua esistenza.

Franco Califano, avete mai visto la figlia? Tenuta sempre lontana dalle telecamere

La piccola Silvia Califano, figlia del noto artista Franco Califano non è stata semplice. Il cantante l’ha abbandonata alle cure della madre quando era molto giovane. In una rara intervista a Vanity Fair, la ragazza ha svelata di essere venuta al mondo un anno dopo il matrimonio di suo padre e sua madre.

Una delle rare volte in cui l’ha visto, Silvia aveva solo 11 anni. Tra i due c’erano appena 21 anni di stacco. Quell’incontro è rimasto impresso nella memoria di Silvia. Franco aveva dei pantaloni di pelle e lei era molto imbarazzata. Provò a metterle una mano sulla spalla, ma la ragazza si scostò perchè non c’era confidenza.

In quell’occasione, Franco aveva raggiunto la casa della moglie Rita Di Tommaso per firmare le carte del divorzio. Da quel giorno, sua madre l’ha nominato raramente e non ha più rivisto l’artista.

Silvia e la scelta di non pagare i funerali del Califfo

Silvia ha scelto, a 20 anni di ricongiungersi con lui anche perché intanto era diventato nonno. La figlia di Silvia, Francesca, era appena 14enne quando Califano è scomparso e non l’ha mai vista.

La ragazza anche in occasione dei funerali dell’artista, nel dirgli addio gli ha rimproverato il suo non essere in grado di fare il papà. Non è mai riuscita a scrivere una lettera a suo padre per dare una risposta ai suoi tanti perché, ma la ragazza ha pensato semplicemente che non si sentiva a suo agio nelle vesti di papà.

Di Silvia ormai non si sa più nulla. La figlia del Califfo non volle pagare le esequie, pompose di circa 14 mila euro.