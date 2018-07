Passenger – Heart To Love: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Qualche giorno fa, il cantautore inglese Passenger ha rilasciato il nuovo brano Heart To Love, come quarto anticipo del nono album in studio Runaway, che vedrà la luce il 31 agosto 2018 per Cooking Vinyl/Edel.

Dopo “Hell or High Water“, “Why Can’t I Change” e “Runaway“, l’artista ha reso disponibile questa canzone scritta di suo pugno e trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da 27 Luglio 2018.

Nel brano, il cantante è alla ricerca dell’anima gemella, della persona giusta con la quale trascorrere il resto della propria vita.

Il video ufficiale è stato diretto dal collaboratore di lunga data Jarrad Seng ed è il frutto di un viaggio di tre settimane attraverso gli Stati Uniti, i cui paesaggi sono diventati lo sfondo naturale per questo singolo, che affonda le radici nella musica americana. Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale accedete ai testi.

Heart To Love testo e traduzione – Passenger (Download)

[Verse 1]

I’ve been hopelessly clutching up for something I can hold

I’ve been lying in the dark with no light in my soul

I’ve been rummaging around in the rain and the cold

I’ve been searching for diamonds in a pile of coal

I’ve been searching for diamonds in a pile of coal

Ho cercato disperatamente qualcosa da poter tenere

Giacevo nel buio senza luce nell’anima

Ho rovistato sotto la pioggia e il freddo

Ho cercato diamanti in un mucchio di carbone

Ho cercato diamanti in un mucchio di carbone

[Verse 2]

I’ve been reckless and ragged, I’ve been running to the ground

I’ve been lost for so long I forgot I could be found

I’ve been holding my breath for the axe to come down

I’ve been searching for angels in the devil’s town

I’ve been searching for angels in the devil’s town





Sono stato imprudente e pietoso, ho corso a terra

Mi sono sentito smarrito per così tanto tempo che ho dimenticato di poter essere trovato

Ho trattenuto il respiro aspettando che l’ascia calasse

Ho cercato gli angeli nella città del diavolo

Ho cercato gli angeli nella città del diavolo

[Chorus 1]

Searching for a heart to love

Is like staring at the stars above

And there’s a million I can see

But only one that shines for me

So I keep searching for a heart to love

Oh, to love

Cercare un cuore da amare

È come fissare le stelle lassù

E ce ne sono milioni che vedo

Ma solo una che brilla per me

Quindi continuo a cercare un cuore da amare

Oh, da amare

[Verse 3]

Well, I’ve been dancing blindly, I’ve been preaching to the choir

And the boy who cried wolf but I dispute that I’m a liar

Woah and I left my frying pan to jump into the fire

I’ve built my house on the sand and I’ll keep on building it higher

I’ve built my house on the sand and I’ll keep on building it higher





Beh, ho ballato acriticamente, ho parlato al vento

E al ragazzo che gridava “al lupo” ma io contesto di essere un bugiardo

Woah e ho lasciato la mia padella per saltare nel fuoco

Ho costruito la mia casa sulla sabbia e continuerò a costruirla più elevata

Ho costruito la mia casa sulla sabbia e continuerò a costruirla più elevata

[Chorus 2]

Searching for a heart to love

Is like staring at the stars above

You can’t teach it how to feel

What isn’t there, what isn’t real

So I keep searching for a heart to love

Cercare un cuore da amare

È come fissare le stelle lassù

Non puoi insegnargli cosa provare

Quello che non c’è, quello che non è reale

Quindi continuo a cercare un cuore da amare

[Outro]

Well, I keep searching, I keep searching

Yeah, I keep searching, I keep searching love

Yeah, I keep searching for a heart to love

Love

Love

Love

Bene, continuo a cercare, continuo a cercare

Sì, continuo a cercare, continuo a cercare amore

Sì, continuo a cercare un cuore da amare

Amare

Amare

Amare