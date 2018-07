Tekashi 6ix9ine – FEFE feat. Murda Beatz & Nicki Minaj: video, testo e traduzione

Daniel Hernandez, artisticamente conosciuto come 6ix9ine, Tekashi69 o semplicemente Tekashi, è un rapper statunitense classe 1996 e FEFE è il nuovo singolo, disponibile dal 22 luglio 2018.

Prodotto da CuBeatz & Murda Beatz, il brano vede la collaborazione con la collega Nicki Minaj, segnando il primo featuring tra questi due artisti.

Sebbene il testo possa sembrare troppo spinto ed esplicito, poiché si tratta di un pezzo di 6ix9ine (notizia di poche ore fa, è stato rapito e derubato (gioielli per il valore di 750.000 dollari e 20.000 dollari in contanti) e si trova in ospedale, in convalescenza), posso garantirvi che in questa traccia il rapper è molto moderato, un po’ com’è stato sulle note del precedente Gotti.

Il video ufficiale è stato diretto dallo stesso Daniel Hernandez e TrifeDrew & William Asher di Figure Eight Creative Group. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine dopo la quale accedete ai testi.

FEFE testo e traduzione – 6ix9ine feat. Murda Beatz & Nicki Minaj (Download)

[Intro: 6ix9ine, Nicki Minaj, & Baka]

It’s fuckin’ TR3YWAY!

It’s King of New York, lookin’ for the Queen

Uh, you got the right one

L-let these-l-let these b-b-bitches know, nigga

Queens, Brooklyn, brr, ah!

Murda on the beat so it’s not nice!

[Introduzione: 6ix9ine, Nicki Minaj e Baka]

È fot*utamente TR3YWAY!1

È il re di New York, a caccia della regina

Uh, sei nel posto giusto

L-lascio-che-queste-lascio-che-queste-c-c-cagne lo sappiano, amico

Queens, Brooklyn2, brr, ah!

Murda in servizio quindi non è piacevole!

[Verse 1: 6ix9ine]

Pussy got that wet, wet, got that drip, drip

Got that super soaker, I hit that, she a Fefe

Her name Keke, she eat my dick like it’s free, free

I don’t even know like “Why I did that?”

I don’t even know like “Why I hit that?”

All I know is that I just can’t wife that

Talk to her nice so she won’t fight back

Turn around and hit it from the back, back, back

Bend her down then I make it clap, clap, clap

[Strofa 1: 6ix9ine]

La fi*a si è bagnata, bagnata, ha la flebo, la flebo

Ha quel super spruzzatore, l’ho colpita, lei una Fefe3

Il suo nome è Keke, lei si divora il mio ca**o come se fosse gratis, gratis

Non so nemmeno “Perché l’ho fatto?”

Non so nemmeno “Perché gli ho dato una botta?”

So solo che è non posso proprio sposarla

Le parlo in maniera carina affinché non vada sulla difensiva

La faccio girare e gli do una botta da dietro, dietro, dietro

La faccio piegare quindi le faccio battere i glutei, battere i glutei, battere i glutei

[Refrain: 6ix9ine]

I don’t really want no friends

I don’t really want no friends, no

[Refrain: 6ix9ine]

Non voglio davvero amici

Non voglio davvero amici, no

[Verse 2: 6ix9ine]

Draco got that kick-back, when I blow that, they all do track

They don’t shoot back, one shot, close range, red dot

Head tight, yeah, I did that, yeah, I live that

Call a Uber with my shooter, with a Ruger, we gon’ do ya

Niggas say they killin’ people, but I really fuckin’ do it

[Strofa 2: 6ix9ine]

Draco ha quel rinculo4, quando sparo, tutti iniziano a correre

Non rispondono al fuoco, un colpo, distanza ravvicinata, pallino rosso

Testa forte, sì, l’ho fatto, sì, lo vivo

Chiamo un Uber con il mio cecchino, con un Ruger5, ti abbiamo fatto

I neg*i dicono che uccidono la gente, ma io lo farò davvero

[Refrain: 6ix9ine]

I don’t really want no friends

I don’t really want no friends, no

[Refrain: 6ix9ine]

Non voglio davvero amici

Non voglio davvero amici, no

[Verse 3: Nicki Minaj]

He-He tryna 69 like Tekashi, call him papi

Word to A$AP, keep me Rocky

I’m from New York, so I’m cocky, say he fuckin’ with my posse

Copped me Chloé like Kardashi’, keep this pussy in Versace

Said I’m pretty like Tinashe

Put it all up in his face, did I catch a case?

Pussy game just caught a body, but I never leave a trace

Face is pretty, ass for days, I get chips, I ask for Lay’s

I just sit back and when he done, I be like, “Yo, how’d it taste?”

(Yo, how’d it taste?!)

[Strofa 3: Nicki Minaj]

Lui-Lui prova la 69 come Tekashi, lo chiamo papi

Parola a A$AP, tienimi Rocky

Vengo da New York, quindi sono spavalda, dico che ce l’ha con la mia banda

Mi prendo Chloé come Kardashian6, tengo questa fi*a nei Versace

Ho detto che sono carina come Tinashe

Gliela metto in faccia, è un caso da risolvere?

Il gioco della fica ha appena preso un corpo, ma non ho mai lasciato traccia

La faccia è carina, trombo per giorni, io ho le patatine, chiedo dei Lay

Mi siedo e quando ha finito, sono tipo, “Yo, che sapore ha?”

(Yo, che sapore ha?!)





[Refrain: 6ix9ine]

I don’t really want no friends

I don’t really want no friends, no

[Refrain: 6ix9ine]

Non voglio davvero amici

Non voglio davvero amici, no

[Verse 4: Nicki Minaj]

Ayo, Draco got that kick-back

When it kick-back, you can’t get yo shit back, in fact this that bitch

That “I hate small talk, I don’t fuck with chit-chat”

AC just stopped workin’, so they hit me

Told me bring my wrist back, come through rockin’ fashions

That got all these bitches like “Yo, what’s that?”

[Strofa 4: Nicki Minaj]

Ayo, Draco ha quel rinculo

Quando rincula, non puoi mettere a posto le cose, anzi, quella tr*ia

Quel “Odio le chiacchiere, non vado a letto con le chiacchiere”

Il condizionatore ha appena smesso di funzionare, quindi mi hanno colpita

Mi hanno detto di riportare il polso, di passare attraverso le mode rockin

Che ha preso tutte queste tro*e come “Yo, che cos’è?”

[Refrain: 6ix9ine & Nicki Minaj]

I don’t really want no friends

I don’t really want no friends, no

[Refrain: 6ix9ine e Nicki Minaj]

Non voglio davvero amici

Non voglio davvero amici, no

[Verse 5: 6ix9ine & (Nicki Minaj)]

Eeny, meeny, miny, moe, I catch a hoe right by her toe

If she ain’t fuckin’ me and Nicki, kick that ho right through the door

(TR3YWAY)

I don’t really want no friends, my old ho just bought this Benz

Nicki just hopped in this shit, now I won’t see that bitch again

Eeny, meeny, miny, moe (no)

I catch a ho right by her toe (no)

If she ain’t fuckin’ me and Nicki (no)

Kick that ho right through the door (no, TR3YWAY)





[Strofa 5: 6ix9ine e Nicki Minaj]

Ambarabà ciccì coccò, tre civette sul comò

Se lei non vuole sco*are con me e Nicki, dai un calcio a quella tr*ia sfondando la porta

(TR3YWAY)

Non voglio davvero alcun amico, la mia vecchia pu**ana ha appena comprato questo Benz

Nicki è appena salita in questa mer*a, ora non rivedrò più quella stron*a

Ambarabà ciccì coccò (no)

Tre civette sul comò (no)

Se lei non vuole sco*are con me e Nicki (no)

Dai un calcio a quella tr*ia sfondando la porta (no, TR3YWAY)

[Outro: Nicki Minaj & 6ix9ine]

Mmm, Young Money, Young Money bunny

Colorful hair, don’t care

I don’t really want no friends, I don’t really want no friends, no

I don’t really want no friends, I don’t really want no friends, no

Scum Gang!

[Conclusione: Nicki Minaj e 6ix9ine]

Mmm, Young Money, Coniglietto Young Money7

Capelli colorati, non importa

Non voglio davvero alcun amico, non voglio davvero amici, no

Non voglio davvero alcun amico, non voglio davvero amici, no

Scum Gang!





Significato di alcune parti

1 TR3YWAY è il manager di 6ix9ine e anche la voce dell’introduzione alla canzone.

2 Nicki Minaj è nata a Trinidad e Tobago, ma quando aveva cinque anni sua madre l’ha portata a Queens, New York.

3 Fefe è termine gergale che sta ad indicare un oggetto usato dai maschi per la stimolazione sessuale. In questo caso, il rapper si riferisce alla vagina di una tipa, che cerca esclusivamente piacere sessuale, anche solo per una notte, chiamandola quindi Fefe.

4 A Draco è un fucile d’assalto in miniatura progettato in Romania.

5 Sturm, Ruger & Co è un’azienda che produce armi da fuoco.

6 Chloé è una casa di moda francese di lusso fondata nel 1952 da Gaby Aghion. Nicki fa questo gioco di parole per fare riferimento a Khloé Kardashian.

7 Young Money Entertainment è un’etichetta discografica americana fondata dal rapper Lil Wayne.