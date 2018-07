Sabrina Carpenter – Almost Love: video ufficiale e traduzione del testo

Il 5 giugno 2018 l’attrice e cantautrice statunitense Sabrina Carpenter ha rilasciato il nuovo singolo Almost Love, che sarà incluso nel futuro terzo album in studio Singular, che dovrebbe essere pubblicato a fine anno.

Prodotto dagli Stargate, che insieme alla cantante l’hanno anche co-scritto con la collaborazione di Nate Campany & Steph Jones, questo ritmato brano pop, dal punto di vista lirico parla di una relazione casuale che non viene presa sul serio dall’amante della Carpenter, che a sua volta inizia ad affezionarsi a questa persona e vorrebbe che tra i due vi sia più di una relazione casuale.

E’ questo il concept della canzone, accompagnata dal video ufficiale disponibile dallo scorso 12 luglio.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere i testi.

Sabrina Carpenter – Almost Love testo e traduzione

[Intro]

Ah yeah, yeah, yeah

[Verse 1]

The moment when the light is red before the go

The moment when the curtain’s down before the show

The moment when you’re done, but maybe just one more

That’s how I feel before I get you all alone

Il momento in cui il semaforo è rosso prima del via

Il momento in cui il sipario cala prima dello spettacolo

Il momento in cui hai finito, ma forse solo un altro

È così che mi sento prima di averti tutto da solo

[Pre-Chorus]

We could give it a minute

But what’s the fun in a minute?

When we could push all the limits, ah yeah

Shirt hanging off my shoulders

Both hands wanna hold ya

So baby, what’s the hold up?

Yeah, yeah

Potremmo aspettare un minuto

Ma come ci si diverte in un minuto?

Quando potremmo oltrepassare tutti i limiti, ah si

La camicetta che pende dalle mie spalle

Entrambe le mani vogliono stringerti

Quindi tesoro, perché ci metti così tanto?

Si si

[Chorus]

Can you feel the tension rising?

Now you’re, now you’re getting it close

Now you’re, now you’re getting it close

Almost love, it’s almost love

Speed this up cuz I’m excited

No more, no more taking it slow

No more, no more taking it slow

Almost love, it’s almost love

Riesci a sentire crescere la tensione?

Ora ti, ora ti stai avvicinando

Ora ti, ora ti stai avvicinando

Quasi amore, è quasi amore

Velocizza la cosa perché sono eccitata

Basta, basta con l’andarci piano

Basta, basta con l’andarci piano

Quasi amore, è quasi amore

[Post-Chorus]

Almost love

Almost love, but it could be love

Almost love

Almost love, but it could be love

Almost lo-lo-love

Almost love, but it could be love

It could be love, it could be

Quasi amore

Quasi amore, ma potrebbe essere amore

Quasi amore

Quasi amore, ma potrebbe essere amore

Quasi a-a-amore

Quasi amore, ma potrebbe essere amore

Potrebbe essere amore, potrebbe essere





[Verse 2]

I want you like a midnight hour wants a view

I want you like a loner wants an empty room

I want you like a kiss that’s long and overdue

I need you more than I have ever needed you

Ti voglio come una mezzanotte desidera una bella vista

Ti voglio come un tipo solitario desidera una stanza vuota

Ti voglio come un lungo bacio arretrato

Ho bisogno di te più che mai

[Pre-Chorus]

And we could give it a minute

But what’s the fun in a minute?

When we could push all the limits, ah yeah

Shirt hanging off my shoulders

Both hands wanna hold ya

So baby, what’s the hold up?

Yeah

E potremmo aspettare un minuto

Ma come ci si diverte in un minuto?

Quando potremmo oltrepassare tutti i limiti, ah si

La camicetta che pende dalle mie spalle

Entrambe le mani vogliono stringerti

Quindi tesoro, perché ci metti così tanto?

Si

[Chorus]

Can you feel the tension rising?

Now you’re, now you’re getting it close

Now you’re, now you’re getting it close

Almost love, it’s almost love

Speed this up cuz I’m excited

No more, no more taking it slow

No more, no more taking it slow

Almost love, it’s almost love





Riesci a sentire crescere la tensione?

Ora ti, ora ti stai avvicinando

Ora ti, ora ti stai avvicinando

Quasi amore, è quasi amore

Velocizza la cosa perché sono eccitata

Basta, basta con l’andarci piano

Basta, basta con l’andarci piano

Quasi amore, è quasi amore

[Post-Chorus]

Almost love

It’s almost love, but it could be love

Almost love

Almost love, but it could be love

Almost lo-lo-lo-lo-love

Almost love, but it could be love

It could be love

It could be, yeah, oh no

Quasi amore

È quasi amore, ma potrebbe essere amore

Quasi amore

Quasi amore, ma potrebbe essere amore

Quasi a-a-a-a-a-amore

Quasi amore, ma potrebbe essere amore

Potrebbe essere amore

Potrebbe essere, sì, oh no

[Pre-Chorus]

We could give it a minute

But what’s the fun in a minute?

E potremmo aspettare un minuto

Ma come ci si diverte in un minuto?

[Chorus]

Can you feel the tension rising?

Now you’re getting it so close

Now you’re getting this so close

Almost love, almost love

Oh, ’cause I’m excited

No more, no more taking it slow

No more, no more taking it slow

It’s almost love

Riesci a sentire crescere la tensione?

Ora ti stai avvicinando

Ora ti stai avvicinando

Quasi amore, quasi amore

Oh, perché sono eccitata

Basta, basta con l’andarci piano

Basta, basta con l’andarci piano

È quasi amore

[Post-Chorus]

Almost love, oh baby

It’s almost love, but it could be love

‘Cause it’s almost love, but it could be love

Almost love and you know

Almost love

But it could be love

‘Cause it’s almost love, but it could be love

Yeah, it could be love, eh

Quasi amore, oh tesoro

È quasi amore, ma potrebbe essere amore

Perché è quasi amore, ma potrebbe essere amore

Quasi amore e tu lo sai

Quasi amore

Ma potrebbe essere amore

Perché è quasi amore, ma potrebbe essere amore

Sì, potrebbe essere amore, eh