Ascolta la canzone “Paper Flowers” di Alicia Keys ft. Brandi Carlile. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla traduzione in Italiano.

Canzone uscita il 10 dicembre 2021, “Paper Flowers”, interpretata dalla nota cantautrice statunitense Alicia Keys e dall’amatissima artista Brandi Carlile, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana del brano.

Paper Flowers testo, Alicia Keys ft. Brandi Carlile

Strofa 1

Alicia Keys

Somebody never told me there’s a last time for everything

Even a landslide is an opening

Turning metal into gold

So the line is somebody never told me

Ritornello

Alicia Keys

Paper flowers don’t die

But neither do they live like you and I

Lightning never striking twice is a lie

Like good things coming when you wait

To tell the truth, I gotta say

I don’t believe in yesterday

I don’t wanna live forevеr, anyway

For a moment that was never hеre to stay

Forget about tomorrow

For just today

Strofa 2

Brandi Carlile

Somebody never told me there’s a first time for everything

It’s a free fall, discovery

On the day you get that call and the waiting is over

It all changes in the blink of an eye

Ritornello e Conclusione

Alicia Keys e Brandi Carlile

Paper flowers don’t die

But neither do they live like you and I

Lightning never striking twice is a lie

Like good things coming when you wait

To tell the truth, I gotta say

I don’t believe in yesterday

I don’t wanna live forever, anyway

For a moment that was never here to stay

Forget about tomorrow (Forget about tomorrow)

Just for today

Forget about tomorrow

Just for today (Just for today)

Ah-ah, ah-ah-ah

Just for today

Alicia Keys e Brandi Carlile: traduzione di Paper Flowers

Strofa 1

Alicia Keys

Qualcuno non mi ha mai detto che c’è un’ultima volta per tutto

Anche una frana è un’apertura

Trasformare il metallo in oro

Quindi la linea è che qualcuno non mi ha mai detto

Ritornello

Alicia Keys

I fiori di carta non muoiono

Ma nemmeno loro vivono come te e me

Il fulmine non colpisce mai due volte è una bugia

Come se le cose buone arrivassero quando aspetti

A dire la verità, devo dire

Non credo a ieri

Non voglio vivere per sempre, comunque

Per un momento che non è mai stato qui per restare

Dimentica il domani

Solo per oggi

Strofa 2

Brandi Carlile

Qualcuno non mi ha mai detto che c’è una prima volta per tutto

È una caduta libera, scoperta

Il giorno in cui ricevi quella chiamata e l’attesa è finita

Tutto cambia in un batter d’occhio

Ritornello e Conclusione

Alicia Keys e Brandi Carlile

I fiori di carta non muoiono

Ma nemmeno loro vivono come te e me

Il fulmine non colpisce mai due volte è una bugia

Come se le cose buone arrivassero quando aspetti

A dire la verità, devo dire

Non credo a ieri

Non voglio vivere per sempre, comunque

Per un momento che non è mai stato qui per restare

Dimentica il domani (dimentica il domani)

Solo per oggi

Dimentica il domani

Solo per oggi (Solo per oggi)

Ah-ah, ah-ah-ah

Solo per oggi

Video ufficiale

Cosa ne pensate, Cari Lettori? Vi piace? A voi i commenti!

Giordano Caforio