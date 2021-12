Justin Bieber, ufficializzata la collaborazione tra il cantante e la Vespa

Justin Bieber da sempre appassionato dalla Vespa collaborerà con l’azienda dal 2022.

Justin Drew Bieber, conosciuto con il nome di Justin Bieber è un cantante, musicista e attore canadese famosi in tutto il mondo.

Nato nel 1994 a London, in Ontario nel Canada e cresciuto a Stratford con la famiglia materna, sua madre lo partorisce ad appena diciotto anni senza mai sposarsi. Nonostante questo, Justin riesce a intraprendere un buon rapporto anche con la parte paterna.

Justin Bieber e la collaborazione con la Vespa

Dilettatosi da piccolo in molti sport come l’hockey, il calcio e gli scacchi crescendo cominciata alla musica, avendo già una passione innata per quest’arte, cominciando a prende lezioni di pianoforte, batteria, chitarra e tromba.

Nel 2007 vince il suo primo concorso canoro e pubblica su Youtube dei video di cover dei suoi cantanti preferiti grazie all’aiuto di sua madre.

I video vengono notati da molti utenti tra cui il produttore Scooter Braun che dopo aver visto i filmati ha contattato sua madre, inizialmente riluttante all’idea, per proporre al ragazzo un contratto discografico.

Il suo primo singolo, One time, ottiene un discreto successo, ma la fama arriva nel 2010 con il brano Baby che diventa la sua canzone più famosa raggiungendo i vertici della Top Ten in sette paesi del mondo e la Top 5 degli Stati Uniti.

Il suo primo album raggiunge il posto della Billboard 200 facendo diventare Justin, il più giovane cantante maschile al primo posto nella classifica, superando il record di Stewie Wonder del 1963.

Il motivo che l’ha spinto a collaborare

Con la maturità la voce di Justin è cambiata, diventando più profonda e cambiando tonalità nei brani del suo secondo album.

Oltre la carriera da cantante ha preso parte ad alcune produzioni filmografiche saziando la sua passione per la recitazione. Dopo essere apparso in una puntata di CSI diventa protagonista del suo film-concerto Justin Bieber: Never say never a cui sua seguono camei in altre serie tv e film.

Dal punto di vista sentimentale, il cantante è sposato dal 2018 con la modella Haley Baldwin.

Ultimamente Justin Bieber ha ufficializzato la nuova collaborazione che lo vedrà reinterpretare il design e lo stile delle moto Vespa.

“I miei fan sanno quanto io ami lo sport: lo skateboard, l’hockey, il basket, la BMX. Sono da sempre attratto da questo mix di stile, eleganza e velocità” – ha affermato l’artista – “Sono entusiasta all’idea di poter reinterpretare l’iconico design di Vespa”.