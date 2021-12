BTS, l’annuncio inaspettato dopo il lungo stop: cosa è successo

I BTS hanno fatto un annuncio inaspettato dopo un lungo periodo di pausa. Ecco cosa è accaduto.

I BTS, conosciuti anche come Bangtan Boys, sono una boyband sudcoreana nata a Seul nel 2013.

Nel gruppo sono presenti: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Junkook. Nel momento del loro esordio, avevano intenzione di incentrare il loro genere sull’hip hop ma insieme hanno preso la decisione di avvicinarsi a più generi musicali incentrandosi sulla creazione dei testi che vanno a toccare temi sociali molto importanti.

BTS: L’annuncio a sorpresa

La loro carriera ha inizio nel 2013 quando pubblicano 2 Cool 4 Skool che parla dei pregiudizi della società nei confronti dei giovani.

Dopo il successo successo in patria nel 2017 portano il K-Pop sul mercato statunitense infrangendo molti record.

Il settetto, diventa il primo artista sudcoreano ad aver scalato la classifica della Billboard 200 e sonoi primi coreani ad aver raggiungere il primo posto della Billboard Hot 100.

I BTS sono gli artisti che hanno più venduto in Corea del Sud con oltre 20,3 milioni di dischi fisici venduti e nel 2020 sono stati i primi artisti che hanno venduto di più in ambito mondiale secondo la IFPI.

Sono tra i pionieri del genere K-Pop sia nella cultura statunitense che in quella mondiale a tal punto da essere considerati influenti come i Beatles e i Monkees.

La Corea del Sud ha voluto conferire loro l’Ordine al merito culturale, rilasciato da parte del governo, per essere tra i fautori della diffusione della cultura e lingua coreana nel mondo.

Il comunicato della band

I loro seguaci, corrispondono al nome di ARMY, e oltre a seguire i propri beniamini, sono diventati una comunità transnazionale che tende a realizzare contenuti per diffondere i messaggi all’interno dei brani della band.

Il gruppo qualche tempo fa, hanno annunciato che dopo un periodo di riposo avuto nel 2019, presto ne susseguirà un altro. Inoltre, nel comunicato, la band annuncia di aver deciso di aprire degli account personali ognuno per ogni membro del gruppo.

Vorremmo informarti che i BTS stanno pianificando di prendersi un secondo periodo di riposo esteso ufficiale dal loro primo nel 2019 dopo aver completato i loro eventi ufficiali programmati di BTS Permission To Dance On Stage-LA e il Jingle Ball Tour del 2021. I BTS hanno continuato le loro attività per restare in contatto con i propri fan nel 2020 e nel 2021 nel pieno della situazione di Covid-19 e hanno ottenuto risultati sbalorditivi consolidandosi come i migliori artisti globali

Questo è quanto è scritto sul comunicato rilasciato dalla band.