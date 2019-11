Panic! At The Disco – Into the Unknown: audio, testo e traduzione del singolo per la colonna sonora di Frozen 2

Disponibile da lunedì 4 novembre 2019, Into the Unknown è un singolo dei Panic! At The Disco inciso per la colonna sonora di Frozen II – Il segreto di Arendelle, nei cinema italiano dal successivo 27 novembre. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del nuovo brano.

La soundtrack (da poche ore disponibile in pre-order, anche nel formato CD e vinile) racchiuderà undici tracce (tra le quali Into the Unknown di Idina Menzel feat. Aurora), tra le quali la gradevole canzone in oggetto, scritta da Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez e prodotta da Jake Sinclair. In questo pezzo la performance di Brendon è veramente notevole.

Panic At The Disco – Into the Unknown testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Oh oh oh oh

I can hear you but I won’t

Some look for trouble while others don’t

There’s thousand reasons I should go about my day

And ignore your wispers which I wish would go away, oh, wooh

You’re not a voice

You’re just a ringing in my ear

And if I heard you (which I don’t)

I’m spoken for I fear

Everyone I’ve ever loved is here within these walls

I’m sorry, secret siren, but I’m blocking out your calls

I’ve had my adventure, I don’t need something new

I am afraid of what I’m risking if I follow you

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Oh oh oh oh

What do you want?

‘Cause you’ve been keeping me awake

Are you here to distract me so I make a big mistake?

Or are you someone out there who’s a little bit like me?

Who knows deep down I’m not where I’m meant to be?

Every days’ a little harder as I feel your power grow

Don’t you know there’s part of me that longs to go

Into the unknown?

Into the unknown

Into the unknown

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Are you out there?

Do you know me?

Can you feel me?

Can you show me?

Ah ah ah ah





Where are you going?

Don’t leave me alone

How do I follow you

Into the unknown?





Nell’ignoto

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Oh oh oh oh

Posso sentirti ma non voglio

Qualcuno cerca guai mentre altri no

Ci sono migliaia di ragioni per cui dovrei continuare la mia giornata

E ignorare i tuoi sussurri che vorrei che andassero via, oh, wooh

Non sei una voce

Sei solo un ronzio nel mio orecchio

E se ti sentissi (cosa che non faccio)

Sono già impegnato per paura

Tutte quelle persone che ho amato sono qui tra queste mura

Mi dispiace, sirena segreta, ma sto bloccando le tue chiamate

Ho avuto le mie avventure, non ho bisogno di qualcosa di nuovo

Ho paura di cosa rischierei se ti seguissi

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Oh oh oh oh





Cosa vuoi?

Perché mi hai tenuto sveglio

Sei qui per distrarmi? in modo da farmi fare un grosso errore?

O sei qualcuno là fuori che è un po ‘come me?

Chi lo sa se in fondo non sono dove dovrei essere?

Ogni giorno e ‘un po’ più difficile quando sento crescere il tuo potere

Non sai che c’è una parte di me che desidera ardentemente andare

Nell’ignoto?

Nell’ignoto

Nell’ignoto

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Sei là fuori?

Mi conosci?

Riesci a sentirmi?

Puoi mostrarmi?

Ah ah ah ah

Dove stai andando?

Non lasciarmi solo

Come faccio a seguirti

Nell’ignoto?

Ascolta su: