La Colonna sonora di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: le canzoni della soundtrack, una delle quali di Giuliano Sangiorgi

A partire dal 22 novembre 2019, verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi Frozen 2 (“Frozen 2 – Il Segreto Di Arendelle” in italiano), film d’animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Leemen, sequel del fortunato “Frozen – Il regno di ghiaccio” (2013). Per vederlo in Italia, dovremo attendere il successivo 27 novembre. La colonna sonora ufficiale in inglese sarà disponibile dal 15 novembre nel formato CD, vinile e digitale (titoli delle canzoni), mentre quella in italiano il successivo 29 novembre.

La soundtrack in inglese contiene gli 8 brani del film, i 3 titoli di coda e il libretto interno di 24 pagine. Tra le canzoni cito “Into the Unknown” nella versione dei Panic! at the Disco, il singolo portante disponibile dal 4 novembre 2019, che sarà utilizzato per i titoli di coda. Una seconda versione di questo pezzo, viene invece interpretata per il film da Idina Menzel (voce di Elsa) e dalla giovanissima norvegese Aurora Aksnes.

Passiamo ora alla colonna sonora italiana, nella quale sentiremo le voci dei doppiatori Serena Rossi (Anna), Serena Autieri (Elsa), Paolo De Santis (Kristoff), Enrico Brignano (Olaf) e Massimo Lopez (Granpapà), è fresca la notizia che il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, interpreterà “Nell’ignoto“, versione in italiano della citata Into the Unknown e se tanto mi da tanto, anche questa canzone verrà probabilmente utilizzata nei titoli di coda. Ecco il video dell’annuncio condiviso dall’artista su Instagram, che ci fa pure sentire un piccolo assaggio. Sul social ha anche postato la copertina del singolo, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.





Frozen 2 tracklist (colonna sonora 2019 in inglese)

All is Found – Evan Rachel Wood 2:05 Some Things Never Change – Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff & Cast di Frozen 2 3:29 Into the Unknown (feat. AURORA) – Idina Menzel 3:14 When I Am Older – Josh Gad 1:51 Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.) – Jonathan Groff 0:26 Lost in the Woods – Jonathan Groff 3:00 Show Yourself – Idina Menzel & Evan Rachel Wood 4:20 The Next Right Thing – Kristen Bell 3:36 Into the Unknown – Panic! At the Disco 3:09 All is Found (Kacey Musgraves Version) – Kacey Musgraves 3:03 Lost in the Woods (Weezer Version) – Weezer 3:05

Frozen 2 (colonna sonora 2019 in italiano)

Nell’ignoto – Giuliano Sangiorgi

i titoli delle restanti canzoni sono sono ancora stati resi noti.