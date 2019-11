Frank Ocean – In My Room: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato senza alcun preavviso il 2 novembre 2019, In My Room è un singolo del cantautore e rapper Frank Ocean, il cui titolo fa riferimento alla parte conclusiva, nella quale l’artista parla di un incontro con l’amante. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del brano.

Dopo DHL, l’artista ha reso disponibile quest’altro inedito, scritto a quattro mani con Michael Uzowuru & Frank Ocean, sia per quel che concerne il testo, che per la produzione. Il giorno successivo, Frank ha rilasciato anche il vinile, nel cui lato b è presente il remix di Benny Revival. Entrambe le canzoni saranno incluse nel futuro nuovo album.

Qui uno sfacciato Ocean si allinea allo stile dei colleghi, parlando sfacciatamente della sua ricchezza e quindi delle sue spese folli, anche per l’acquisto di lussuosi orologi e braccialetti. Opportunamente, la copertina singola mostra Frank seduto nella sua sobria stanza.

Frank Ocean – In My Room testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse]

No sleeper seats, that’s a mattress

No sleeper seats, that’s a mattress

You ain’t stingy, split your tablets with me

You won’t flinch when camera’s flashing, flashing

Not fake laid back, no it’s natural

And I think you made for the life I lead

I’m not fake patient, I don’t fake sick

That kinda coffin don’t need lean, rest in peace

Got this lust for life in me

Horny for the game

First they kiss, then they bite soft

Then that bitch wanna play it off

Fuck it, I’m pretty still in a pit of snakes

While serpents shake some brand new scales

I need a new face, I’m tired of these weirdos

Acting familiar, took all the rock

And turned it to pop, he think that he Elvis

And he ungrateful, they don’t say thank you

They don’t say grace, not even for meals, not even for millions

Fuck it I’m pretty still, look at my deal

Richard Mille, look at my ears, flooded with diamonds

Look at my skills, running through blocks like 49ers

Forty-nine diamonds, stuffed in my bracelet

That cost a whop, that cost a whopper

And it ain’t new, I had a knot at John Ehret in my locker

Pretty still, it ain’t no pretty pill

It’s either real or real

Real easy on the eyes, green like a soccer field

Skin hot when they tried me like them poppers feel

Hands shaking, norepinephrine levels skyrocket, fuel

Rocket





[Bridge]

Quit being violent with me

Quit being violent with me

Quit being violent with me

You make me violent

[Outro]

My room, my room, my room with me

Every night you were in my room

My room, my room with me

I guess I can’t state my feelings too soon

I don’t know you

And I can’t put no threats in the air





Nessun posto letto, è un materasso

Nessun posto letto, è un materasso

Non sei avaro, dividi il tuo tablet con me

Non esiterai quando la fotocamera lampeggerà, lampeggerà

Non un finto rilassato, no è naturale

E penso che sei abbia fatto per la vita che conduco

Non sono un finto paziente, non sono un finto malato

Quella specie di bara non ha bisogno di Lean, riposa in pace

Ho questa voglia di vivere

Eccitato per il gioco

Prima si baciano, poi si mordono dolcemente

Quindi quella tro*a vuole far finta

Fan*ulo, sono ancora in una fossa di serpenti

Mentre i serpenti scuotono alcune scale (o “classifiche”) nuovissime

Ho bisogno di una faccia nuova, sono stanco di questi strani tipi

La recitazione familiare, ha preso tutto il rock

E l’ha trasformato in pop, pensa di essere Elvis [Nota: chiaro riferimento a Elvis Presley]

E lui ingrato, non ringraziano mai

Non dicono le preghiere, nemmeno per i pasti, nemmeno per i milioni

Ca**o, sono ancora tranquillo, guarda il mio affare

Richard Mille, guardami le orecchie, inondato di diamanti [Nota: Richard Mille è un lussuoso marchio svizzero di orologeria fondato nel 2001. Il rapper possiede effettivamente un Kiwi automatico Richard Mille RM 37-01. Proprio come il suo costoso orologio, anche i suoi orecchini sono pieni di diamanti.]

Guarda le mie abilità, sfondo blocchi come 49ers

Quarantanove diamanti, incastonati nel mio braccialetto

Che costa un botto, che costa un’enormità

E non è nuovo, avevo un nodo a John Ehret nel mio armadietto [Nota: Frank afferma di avere un braccialetto risalente al liceo. Si è diplomato alla John Ehret High School di New Orleans, in Louisiana, nel 2005.]

Ancora tranquillo, non è una bella pillola

È davvero o davvero

Davvero facile per gli occhi, verdi come un campo da calcio

La pelle calda quando mi hanno provare come la sensazione del loro popper

Mani tremanti, livelli di noradrenalina alle stelle, carburante

Razzo





Smetti di essere violento con me

Smetti di essere violento con me

Smetti di essere violento con me

Mi rendi violento

[Outro]

La mia stanza, la mia stanza, la mia stanza con me

Ogni notte eri nella mia stanza

La mia stanza, la mia stanza con me

Immagino di non poter esprimere i miei sentimenti troppo presto

Non ti conosco

E non posso mettere in pericolo le minacce

Ascolta su: