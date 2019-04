La Rua – Alta Velocità: audio e testo della nuova canzone

Il 12 aprile 2019 è uscita la riedizione dell’EP Nessuno Segna Da Solo, contenente due nuove tracce tra le quali Alta Velocità, nuovo singolo dei La Rua. Il CD sarà invece negli scaffali dei negozi dal successivo 26 aprile.

E’ a parer mio veramente carina e interessante la nuova canzone d’amore del gruppo pop-folk, scritta e musicata dal frontman Daniele Incicco e dallo storico produttore Dario Dardust Faini.

Con il concetto dell’alta velocità, qui Daniele canta l’innamoramento e l’effetto che si prova ad essere innamorati: l’amore è infatti un sentimento che ti fa battere il cuore molto forte.

Alta Velocità – La Rua – Testo

Tic-tac-tac

tic-tac-tac

tic-tac-tac

tic-tac-tac.

Stanotte ti ho sognato

ed eravamo ubriachi

sotto la stella polare

al centro dell’equatore

sopra le mai il tuo seno

sotto la pelle il mio cuore

che faceva rumore

come la metro a Milano

quando sta per arrivare.





E mi ricorda

l’effetto che mi fai tu

quando ritorni dal mare

quando fai la birichina

dentro di me sento urlare.

Con te

con te, con te si va

con l’alta velocità

e quando corrono insieme le nostre mani

siamo come il Parma, siamo come il Parma

di Malesani

anche se poi fuori in strada ti lascio guidare

balliamo in questo locale

è a Torre dell’Orso

e dopo 5 bevute

un bacio di tempo mosso

sei presa troppo bene

stasera ti riconosco

sei come il mare grosso

adesso stammi vicina

che voglio la tua pioggia.

Con te

con te, con te si va

con l’alta velocità

e quando corrono insieme le nostre mani

siamo come il Parma, siamo come il Parma

di Malesani

ed il mio cuore fa

tic-tac-tac

ed il mio cuore fa

tic-tac-tac

con l’alta velocità

tic-tac-tac

con l’alta velocità

tic-tac-tac

Abbiamo preso un B&B

lontano dal mare

ma quando arriva la notte

è tra le tue braccia che io voglio annegare

abbiamo visto la luna

ed era grande

sembravi una bambina ma poi l’attimo dopo

eri l’uragano Katrina.





Tic-tac-tac

tic-tac-tac

tic-tac-tac

tic-tac-tac.

Con te

con te, con te si va

con l’alta velocità

e quando corrono insieme le nostre mani

siamo come il Parma, siamo come il Parma

di Malesani

e quando guidiamo insieme

senza una meta

mi fa l’effetto che fa

Valentino Rossi

a Guido Meda

ed il mio cuore fa

tic-tac-tac

ed il mio cuore fa

tic-tac-tac

con l’alta velocità

tic-tac-tac

con l’alta velocità

tic-tac-tac.





