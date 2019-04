Lenny Kravitz – Johnny Cash: video, testo e traduzione

Lenny Kravitz omaggia il grande cantautore, chitarrista e attore statunitense Johnny Cash nel nuovo singolo estratto dall’undicesimo album in studio Raise Vibration, pubblicato lo scorso 7 settembre.

Dopo “It’s Enough!”, “Low” e “5 More Days ‘Til Summer”, il cantautore newyorkese, che ricordo, effettuerà due concerti in Italia (interamente sold out, i biglietti sono reperibili sui mercati secondari come Viagogo, a prezzo maggiorato), nello specifico l’11 e il 12 maggio a Milano e Casalecchio di Reno, ha scelto la traccia numero cinque per tornare a promuovere il progetto, che ha esordito in seconda posizione nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola.

Scritta e prodotta dall’interprete, si tratta di una ballad carica di emozione e sorretta da un groove funk, con messaggi d’amore e il ricordo di quando Johnny Cash e June Carter, due leggende della musica Country, gli diedero tutto il loro conforto quando appresero la triste notizia della morte della madre Roxie Albertha Roker, scomparsa il 2 dicembre 1995.

Questa bella e delicata canzone, è accompagnata dal video Studio Version, diretto e filmato da Mathieu Bitton. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Testo Johnny Cash – Lenny Kravitz

I need you love, in every way

I need your strength to make me great

I’ve been so wrong

Am I too late?

Just hold me like Johnny Cash

When I lost my mother

Whisper in my ear

Just like June Carter

And though I fight these tears that I hide

Just hold me tight for the rest of my life

I need your mind to understand

I need your soul, it makes me a better man

With you by my side

I’d have a chance

Just hold me like Johnny Cash

When I lost my mother

Whisper in my ear

Just like June Carter

And though I fight these tears that I hide

Just hold me tight for the rest of my life

With you by my side

I’d have a chance





Just hold me like Johnny Cash

When I lost my mother

Whisper in my ear

Just like June Carter

And though I fight these tears that I hide

Just hold me tight for the rest of my life

Johnny Cash!

Well, well, well, well





Lenny Kravitz – Johnny Cash traduzione

Ho bisogno di te, caro, in tutti i sensi

Ho bisogno della tua forza per essere fantastico

Mi sono sbagliato di brutto

Sono troppo in ritardo?

Stringimi come fece Johnny Cash

Quando ho perso mia madre

Sussurra nel mio orecchio

Proprio come fece June Carter

E anche se combatto contro queste lacrime che nascondo

Stringimi forte per il resto dei miei giorni

Ho bisogno della tua mente per comprendere

Ho bisogno della tua anima, questo mi renderebbe un uomo migliore

Con te vicino

Avrei una possibilità





Stringimi come fece Johnny Cash

Quando ho perso mia madre

Sussurra nel mio orecchio

Proprio come fece June Carter

E anche se combatto contro queste lacrime che nascondo

Stringimi forte per il resto dei miei giorni

Con te al mio fianco

Avrei una possibilità

Stringimi come fece Johnny Cash

Quando ho perso mia madre

Sussurra nel mio orecchio

Proprio come fece June Carter

E anche se combatto contro queste lacrime che nascondo

Stringimi forte per il resto dei miei giorni

Johnny Cash!

Bene, bene, bene, bene

