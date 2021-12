Pagliaccio, Marracash – Testo e audio

Ascolta la canzone “Pagliaccio” di Marracash. Dai anche un’occhiata al testo originale del singolo interpretato dal rapper.

Canzone uscita il 19 novembre 2021, “Pagliaccio”, interpretata dal famoso rapper siciliano Marracash, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo.

Pagliaccio testo, Marracash

Intro

“Ridi Pagliaccio” – Da “Vesti la Giubba” cantata da Luciano Pavarotti.

Strofa 1

Marracash

Street (Street), ne parlano tutti (Mhm)

Perché non ti butti? È una facile hit (Dai)

Però tu ne abusi come il tipo di Facile.it (Ah)

Metti la tua faccia nei film di altri come il deepfake (Fake)

Non è una minaccia, se alzo l’iPhone, già so chi sei (Pagliaccio)

Se parlo di certi argomenti, li tratto davvero coi guanti (Coi guanti)

Siccome ho un passato, non voglio trovarmi il passato davanti

Sembrate grandi (Grandi) dallo specchietto retrovisore

Ma è tutto un plagio senza pudore (Pff)

Ridi, pagliaccio, senza il tenore (Pagliaccio)

Ciò che hai visto è Scarface (Scarface), però tu sei Scarcella (Pff)

La strada esiste, come Kate Winslet, se la lasci, ti cancella

Se la sfrutti, lei ti cerca, dopo ti presenta la parcella (Il conto)

Siccome tutti dicono cazzate, poi non si sputtanano a vicenda (Pagliaccio, true)

No, non esce dal suo personaggio perché si vergogna di chi è (Fake)

Porta fino in fondo questo inganno, se no sarà lui ad affondare te (Uh)

Ti sconsiglio di fare il nababbo dopo che hai fatto due numeri (No, bro)

Quindi no, non arrivare in Lambo, tienili per la security (Ahah)

Interludio

Ahah, perfino nel rap c’è un limite alle minchiate che puoi dire

Non avrei paura di voi nemmeno se foste davvero armati

Volete fare la guerra con me? Fate la guerra con il più forte

Ahahahahah

Strofa 2 e conclusione

Compra i vestiti, scegli le pose (Pagliaccio)

I tattoo in faccia come cerone (Pagliaccio)

Il naso rosso dal raffreddore (Pagliaccio)

Fammi due salti e due capriole (Pagliaccio)

Bro, sei una frode (Sei una frode), il fratello scemo come Fredo

Solo un mezzo uomo come Frodo

Guarda che conosco tutti quelli con cui fai le foto (Fai le foto)

E ridiamo assieme il giorno dopo

Vogliono i tuoi soldi, ma non vuol dire che ti rispettano

Non si rispecchiano, è che tirano la carretta, bro (Già)

Non fare il bellicoso che mi sbellico

Mezz’ora in caserma non fa di te Silvio Pellico (Ma chi cazzo è Silvio Pellico?)

L’ho fatto davvero, tu lo stai solo sognando (Sveglia)

A quelli come te, bro, gli vendevamo il coraggio (In busta)

Lo so, vuoi sapere di chi parlo (Chi?)

C’è l’imbarazzo della scelta, ma più che altro c’è l’imbarazzo (Ahah, Pagliaccio)

Il più brutto che abbia incontrato mi ha detto: “Caro (Dici)

Non mentire mai né a te stesso né all’avvocato” (Che)

Torno a casa, mamma mi parla solo di conti (Damn)

Mio fratello solo di quelli che hanno arrestato (Uh)

L’unico reato che hai fatto è rubarmi il flow (Flow)

Ora che il livello è più basso del tuo plafond

Se vi chiudono tutti in una stanza a fare i maranza

Bro, ce n’è abbastanza per fare la nuova stagione di LOL (Ahahah, Pagliaccio)

Audio ufficiale

Giordano Caforio