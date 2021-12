Cosplayer, Marracash – Testo e audio

Ascolta la canzone “Cosplayer” di Marracash ft. Salmo. Dai anche un’occhiata al testo originale del singolo interpretato dai due rapper.

Canzone uscita il 19 novembre 2021, “Cosplayer”, interpretata dal famoso rapper siciliano Marracash e dall’amatissimo artista Salmo, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo.

Intro

Marracash

Ra-ra-ra-ra

Strofa 1

Marracash e Salmo

Dio mi salvi dalle commedie, dai cosplayer

Da chi sposa la causa solo quando gli conviene

Da politici sempre più simili ad influencer

Finché non candideranno loro direttamente

Da femministe suprematiste VS

Le teorie degli incel, la lotta di gender (Di gender)

Da polemiche su attori e doppiatori

Che per darti i ruoli devono sapere con chi sc**i

Dalla F-word, la N-word

Che non cancellano il concetto, le shitstorm

Politicamente corretto, sì, però

Com’è che prima erano tutti Charlie Hebdo? (Charlie Hebdo)

Dalle love story mediatiche, dalle attese messianiche

Da cosplayer di cosplayer che manco hanno visto l’anime

Da te che inizi col rap perché va tra i generi

Ma poi ci molli come Phil Collins coi Genesis

La popstar con gli occhi lucidi per il decreto (What?)

Vade retro, ritorna dal tuo creator

Emo senza emo’, il Joker di Jared Leto

Fluidi senza scambi di fluidi, un purdi estremo

Da ‘sti rapper complessati che parlano di fighe

4L, 4L perché fanno quattro lire (Loser)

Il reggaeton in Italia è cultura, c’è chi lo dice

Vado a sentire ed è lo stacchetto delle veline

Dio, proteggimi da loro (Please)

Da quelli che d’estate si commentano in spagnolo (Por favor)

Dal logo per la foto, per la promo, per la FOMO (S’il vous plaît)

Da quelli che non vanno a tempo e hanno un bell’orologio

Dai rapper con il botox

Dal biondo patriota, sui social si prodiga per noi

Ma in realtà è il più me**a come il Patriota in The Boys (Eh, questa era pesa)

Vabbè, al massimo si scatena, tanto ambassador non porta pena

Dai ribelli per Mara Venier

Dagli studenti dello IULM, della NABA, lo IED (Lo IED)

Da chi sbandiera i risultati e ha comprato gli stream (Stream)

E da chi è infame sulle carte, ma f**k the police

La policy di Twitch, fa una diretta in centro, prende pure le botte

Se ne torna contento che ha portato a casa il content

A chi dice: “Ti rode”, a chi invece si espone

Chi cerca esposizione, bravo, hai vinto il premio Ignobel

Ritornello

Marracash

Sì, punk, fluid, ma non siete i Pink Floyd (Però che bel look, che make-up)

Sembra cool e voi come avvoltoi (Lo mandate giù perché va)

Ra-ra-ra-ra

Puoi essere qualcuno che non sei

Ra-ra-ra-ra

È proprio un bel raduno di cosplay

Conclusione

Marracash

Noi, loro e gli altri

Da chi ti vestirai oggi? Hah

Puoi essere quello che vuoi

Perché se non c’è cultura, non c’è appropriazione culturale

Dio ci salvi dall’ipocrisia, dal rumore di fondo

E da chi sceglie solo le proteste monetizzabili, hah

Noi, loro e gli altri

Da cosa ti sei vestito oggi?

Oggi che possiamo rivendicare di essere bianchi, neri, gialli, verdi

O di essere cis, gay, bi, trans o non avere un genere

Non possiamo ancora essere poveri

Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no?

Oggi che tutti lottiamo così tanto per difendere le nostre identità

Abbiamo perso di vista quella collettiva

L’abbiamo frammentata

Noi, loro e gli altri

Noi, loro e gli altri

Persone

Giordano Caforio