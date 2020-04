Dargen D’Amico – La Vocina Nella Testa: audio e testo del singolo

Ascolta La Vocina Nella Testa, canzone del cantautore milanese Dargen D’amico, rilasciata su Youtube l’8 aprile 2020. Leggi il testo del brano, caratterizzato da sonorità molto particolari, che a tratti possono anche piacere.

Dargen D’Amico La Vocina Nella Testa testo

La vocina nella testa

Non mi soddisfa l’anima

Dice in caso di emergenza fare molti bambini

Ma cerca di non morire

E chissà quando ti ricapita

Piuttosto fatti un brodo di erbe e sassi marini





Inconsciamente mi convince

Di non avere più limiti

E di potere sopravvivere

All’anno delle vacche magre

Il sapore non è il massimo

Ma il cervello riesce a sopravviverci

E l’anno dopo s’ingegna e mi insegna

E così imparo a coltivarle

Perché non hai ancora vinto

Insufficienti dieci miliardi

Finché non ha terminati

L’ultima isola disabitata

Mi fa scegliere la donna

In base alla qualità delle sue carni

E ti fa subire un facile o maggiore

Se la donna è disabbigliata

Se stai male maturi il doppio

Dice la mia evoluzione

Tipo la sindrome premestruo

E poi di nuovo l’ovulazione

La vocina nella testa

Non mi soddisfa l’anima

Dice in caso di emergenza fare molti bambini

Ma cerca di non morire

E chissà quando ti ricapita

Piuttosto fatti un brodo di erbe e sassi marini

Il computer per qualche ragione

Teme molto il mio seme

E mi da un’acqua che mi sterilizza

Nel giro di qualche stagione