Biondo – Strip Club: ascolta il nuovo singolo e leggi il testo

Fresco di Disco d’Oro con Dejavù, il rapper capitolino Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, in data 27 luglio 2018 ha rilasciato il nuovo singolo in oggetto, già interpretato nel corso della sua avventura ad Amici 17, dove ha avuto modo di cantare altri pezzi inediti, inclusi nell’EP di debutto Dejavù.

Quattro Mura, Roof Garden, La Mia Ex chiama e la citata Dejavù, tutti brani cantati nel serale della trasmissione, sono finiti nel primo Extended Play disponibile dallo scorso 31 maggio, ma questa Strip Club non era stata inserita in scaletta ed è ufficialmente disponibile negli store digitali solo da qualche giorno.

Finirà forse nel nuovo album, che secondo alcune voci potrebbe essere sugli scaffali dei negozi tra settembre e ottobre?

Per ascoltare il brano su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Testo Strip Club – Biondo (Download)





Tu stai bevendo champagne sul parquet

balli nel privè, scappa a fianco me

yeah yeah yeah scappa a fianco me

prima che il bodyguard possa dir qualcosa.

Io che ti prendo poi ti imbavaglio

dopo ti metto nel portabagagli

mentre tu provi a gridarmi qualcosa

scappiamo a cento sopra a una Toyota

l’unico scopo è portarti via

l’iPhone non prende sto in galleria

dietro ho pattuglie di polizia

che ancora non sanno che tu sei mia

e non sei una tipa da una botta e via

faccio due tiri poi la butto via

siamo dentro casa, credi che mi odi

ti avevo avvisato non è colpa mia.

Hey hey calmati

cosa fai? Non ti agitare

credimi non sono qui per farti male.

Baby resta cal-ma eh

ora che sei sal-va yeah

ora che non devi più tornare in quello strip

ora che non devi più tornare in quello strip

baby resta cal-ma eh

ora che sei sal-va yeah

ora che non devi più tornare in quello strip

ora che non devi più tornare in quello strip.

Hey

Poi ti verso da bere e

già ti senti più a casa tua

due bicchieri di Bayles

sarà come mi parli, come mi guardi

il modo in cui muovi la schiena

la tua giacca di pelle toscana

ora che giri nuda per casa e tiri giù le tapparelle

dai levami il vizio

mentre bevi e lanci la tua lingerie di pizzo

penso a quanto sei sexy

senza chili di trucco

due bicchieri di troppo.

Baby resta cal-ma hey

ora che sei sal-va yeah

ora che non devi più tornare in quello strip

ora che non devi più tornare in quello strip

baby resta cal-ma eh

ora che sei sal-va yeah

ora che non devi più tornare in quello strip

ora che non devi più tornare in quello strip.