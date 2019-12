Ozuna – Tu Olor: testo, traduzione e audio

Tu Olor è la traccia numero sei di Aura, secondo album in studio del cantautore reggaeton portoricano Ozuna, pubblicato il 24 agosto 2018.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa contagiosa canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Vicente Saavedra, Chris Jeday, Gaby Music & Carlos Enrique Ortiz-Riviera e prodotta da Chris Jeday & Gaby Music.

Per quel che riguarda il significato, qui il cantante esprime il desiderio di rivedere una ragazza, con la quale ha fatto sesso almeno una volta ed è stata un’esperienza indimenticabile, che il protagonista vorrebbe tanto rivivere, ma al momento, gli resta solo il ricordo di quell’avventura a luci rosse.

Ozuna – Tu Olor Testo e Traduzione

[Intro]

(Uoh-oh-oh

Yeh-eh-eh, wuh)

[Pre-Coro]

Tú me lo advertiste (oh-oh)

Que era una noche nada más y así lo hiciste

Yo sólo me dejé llevar

Si tú te fuiste, me dejaste solo

¿Por que tú te fuiste?

Ya no me controlo

Mi avevi avvertito (oh-oh)

Che sarebbe stata una notte, niente di più e così è stato

Io ti ho assecondata (o “mi sono lasciato trasportare”)

Te ne sei andata, mi hai lasciato solo

Perché sei andata via?

Non riesco a controllarmi

[Coro]

Se quedó tu olor (-lor)

Se quedó en mi cuerpo

Prohibido es mejor (-jor)

Volvamo’ a tener sexo

Se quedó tu olor-o-or en mi cuerpo

Prohibido es mejor

Volvamo’ a tener sexo (wuh)

(Mami)

Il tuo odore è rimasto

E rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Rifacciamo sesso

Il tuo odore è rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Facciamo di nuovo sesso

(Tesoro)

[Verso]

Ese pantisito hace que yo piense

En cuando lo hicimo’

En mi cuarto nos desvestimo’

Tú me pedías que querías más

Quella mutandina mi fa pensare

A quando l’abbiamo fatto

Ci spogliammo in camera mia

Mi chiedesti il bis





[Refrán]

Sólo quiero complacerte

Ya estoy loco yo por verte y tenerte

Me conformo con probarte

Por dentro de ti meterme y hacerte

No pegué a tu cuerpo

Violento con amor, un poco lento

Tu piel cuando sudaba en el momento

Ahora sólo te tengo en recuerdo

Voglio solo darti piacere

Sono impaziente di vederti e di averti

Mi basterebbe assaggiarti

Entrare dentro te e sco*arti

Non ho colpito il tuo corpo

Violentemente con amore, un po’ lentamente

Quando ti colava il sudore sulla pelle in quel momento

Ora ho soltanto il ricordo

[Coro]

Se quedó tu olor

Se quedó en mi cuerpo

Prohibido es mejor

Volvamo’ a tener sexo

Se quedó tu olor-oor en mi cuerpo

Prohibido es mejor

Volvamo’ a tener sexo

(Wuh, mami)

Il tuo odore è rimasto

E rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Rifacciamo sesso

Il tuo odore è rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Facciamo di nuovo sesso

[Refrán]

Sólo quiero complacerte

Ya estoy loco yo por verte y tenerte

Me conformo con probarte

Por dentro de ti meterme y hacerte

No pegué a tu cuerpo

Violento con amor, un poco lento

Tu piel cuando sudaba en el momento

Ahora sólo te tengo en recuerdo

Voglio solo darti piacere

Sono impaziente di vederti e di averti

Mi basterebbe assaggiarti

Entrare dentro te e sco*arti

Non ho colpito il tuo corpo

Violentemente con amore, un po’ lentamente

Quando ti colava il sudore sulla pelle in quel momento

Ora ho soltanto il ricordo





[Pre-Coro]

Tú me lo advertiste

Que era una noche nada más y así lo hiciste

Yo sólo me dejé llevar

Si tú te fuiste, me dejaste solo

¿Por qué tú te fuiste?

Ya no me controlo (wuh)

Mi avevi avvertito

Che sarebbe stata una notte, niente di più e così è stato

Mi sono lasciato trasportare

Te ne sei andata, mi hai lasciato solo

Perché sei andata via?

Non riesco a controllarmi (wuh)

[Coro]

Se quedó tu olor (-lor)

Se quedó en mi cuerpo

Prohibido es mejor (-jor)

Volvamo’ a tener sexo

Se quedó tu olor-o-or en mi cuerpo

Prohibido es mejor

Volvamo’ a tener sexo

(Wuh, mami)

Il tuo odore è rimasto

E rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Rifacciamo sesso

Il tuo odore è rimasto nel mio corpo

Proibito è meglio

Facciamo di nuovo sesso





