Peppe Soks – Na Na Na (Parte Due): video, audio e testo del nuovo singolo

Il testo, l’audio e il video ufficiale che accompagna Na Na Na (Parte Due), singolo del rapper salernitano Giuseppe De Luca, in arte Peppe Soks, rilasciato il 20 dicembre 2019.

E’ arrivata la nuova versione del singolo, o se vogliamo, il sequel del brano pubblicato lo scorso marzo, ancora una volta prodotto dal campano Janax.

Anche questa canzone canzone, ovviamente caratterizzata dallo stesso beat della precedente, è molto ben fatta e a dir poco contagiosa. Il videoclip è stato diretto da Vito Montesano.

Peppe Soks – Na Na Na Parte Due testo

Download su: Amazon – iTunes

Cammnavm scavz miezz a vi

Ca paur e perder e ca vogl e Vencer

SunnaVm a meric stevm luntan a di

Scritt addi nde lettr nu fridd e l’Vvrest

Quand arrstatain a fratm chiagnev comm e nu creatur

Na man stringev n’amic ch va ndo scur

Nun sai comm s torn a loc quand pass o limit

Pcche e l’adolescenz ruman sultant o livid

Agg vist e curtiell conficcat rint e cosc

Alluc e sottofond e p cumpagni l’angosc

Ambulanz ngopp o post in gir chin e post è blocc

Chillu mezz mi ne vist tant ossai ne vist tropp

Teng o cor ca nu batt e cant na na na

M’arricord na canzon e tantu tiemp fa

Teng na famm e pazz comm ascevm ra scol

Tu vniv a casa mi magnavm sott e lenzol

E mo m sent divers

Nun m sent chiu o stess

Nun m sent chiu o stess, nooo

Fors e megl ch riest

Nun pnsamm chiu a nient

Nun pnsamm chiu a nient, nooo

Vag e press e nfa nient

Mo nun teng chiu tiemp

No nun teng chiu tiemp, noo

Tu riciv e p semp

Ma tu dimm a ch serv

Nun esist o p semp, noo





Tu riciv e p semp

Ma nesist o p semp

Mo nun teng chiu tiemp

No nun teng chiu tiemp, noo

Fors e megl ch riest

Nun pnsamm chiu a nient

Nun pnsamm chiu a nient, nooo

Mbracc a te m so pers

Nsacc comm s iesc

Ma chest m fa cresc, nooo

A rummenc a tavl Senz e te

Pcche a fatic ven primm ra famigl ca

E vulev ess nu padr divers a te

Ma mo sacc ch s prov a gli for città

Pcche a vit nun s scegl ta rann bell e fatt

E so fnut e jurnat p sta nziem e cumpagn

Sto costruenn nu futur senza man e nisciun

Pecche o microfn e l’unic ch m aiut

E sto facenn e cos bon p nu gli ngaler

Pcche e cumpagn mi mann itt comm s sta la

Però purtropp nun ponn turna chiu a ret

Nemmanc l’aqu e disset

Na chance no, nun c sta

E Rint e cas ra gent ciamm arrubbat a vit

3 creatur ch jocn a fe bandit

O quartier mi nun ten na via d’uscit

C’è rumast surtant a musica mi





E mo m sent divers

Nun m sent chiu o stess

Nun m sent chiu o stess, nooo

Fors e megl ch riest

Nun pnsamm chiu a nient

Nun pnsamm chiu a nient, nooo

Vag e press e nfa nient

Mo nun teng chiu tiemp

No nun teng chiu tiemp, noo

Tu riciv e p semp

Ma tu dimm a ch serv

Nun esist o p semp, noo

Tu riciv e p semp

Ma nesist o p semp

Mo nun teng chiu tiemp

No nun teng chiu tiemp noo

Fors e megl ch riest

Nun pnsamm chiu a nient

Nun pnsamm chiu a nient nooo

Mbracc a te m so pers

Nsacc comm s iesc

Ma chest m fa cresc, noo (m fa cresc, noo, m fa cresc, noo)





