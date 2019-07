Ozuna & Anuel AA – Cambio: video ufficiale, testo e traduzione del doppio singolo (“Judas” e “Me Porto Mal”)

Cambio è il nuovo singolo di Ozuna e Anuel AA, rilasciato il 25 giugno 2019 via VP Records/Dimelo Vi. Si tratta di un brano che racchiude due canzoni: Judas e Me Porto Mal. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video del nuovo brano.

Scritto dagli interpreti con la collaborazione di Hi Music Hi Flow, Hydro & Mambo Kingz, che insieme a Yampi e YannC El Armónico l’hanno anche prodotto, questo lungo pezzo racchiude due brani decisamente differenti. Non è chiaro se il doppio singolo sarà incluso nel terzo album in studio di Ozuna, Nibiru, ma suppongo di si.

Nella prima parte, i due cantautori portoricani parlano dei cosiddetti “falsi amici”, che ti cercano e inneggiano solo quando hai qualcosa da dargli, e del fatto che per soldi, la gente sarebbe disposta a tutto. La seconda parte, decisamente più hot, è incentrata sul tradimento della propria donna.

Ozuna e Anuel AA Cambio testo e traduzione

[Parte 1: Judas]

[Giuda]

[Intro: Ozuna, Anuel AA]

(Yeh)

Real Hasta La Muerte, ¿oíste, bebé?

Yeh, eh, eh-eh-eh (Brr)

Hydro, Hi-Music Hi-Flow (Oh-oh-oh-oh)

Tantos panas que ayudé, tantas jevas que confié

Todos fueron Judas, tú lo viste (Tú lo viste)

Tanto que yo me esforcé y todos con su mala fe

Les demostraré que Dio’ existe (Amén)

(Yeh)

Reale fino alla morte, hai sentito, piccola?

Sì, eh, eh-eh-eh (Brr)

Hydro, Hi-Music Hi-Flow (Oh-oh-oh-oh)

Così tanti compari che ho aiutato, così tante ragazze di cui mi sono fidato

Sono stati tutti dei Giuda, tu l’hai visto (l’hai visto)

Così tanto che ho fatto fatica e ho ricevuto in cambio la loro malafede

Vi dimostrerò che Dio esiste (Amen)

[Coro: Ozuna]

Todos se viran por dinero (-nero)

Todos se van cuando está’ en cero (En cero,oh)

Envidiándose el mundo entero

Cuando me muera nada me llevo, me llevo

Todos se viran por dinero (Oh, oh)

Todos se van cuando está’ en cero (Cero; oh)

Envidiándose el mundo entero

Cuando me muera nada me llevo, llevo (Oh)

Tutti mi hanno tradito per denaro (-naro)

Tutti se ne vanno quando non hai niente (niente, oh)

Invidiando il mondo intero

Quando morirò non porterò nulla con me, nulla

Tutti mi hanno tradito per denaro (oh, oh)

Tutti se ne vanno quando non hai niente (niente, oh)

Invidiando il mondo intero

Quando morirò non porterò nulla con me, nulla (Oh)

[Verso 1: Ozuna, Anuel AA]

Me tocan los panas falso’, yo lo sé (Brr)

No me puedo quejar, tal ves fue una prueba de Dios (Amén)

Tuve que cruzar el charco y no me ahogué (Eh-eh-eh)

Al final de prueba, hoy yo los perdono a to’

Ahora todos dicen que yo soy el malo (¿Ah?)

Y antes todos comían de mi mano (Brr)

Ya no creo, to’ son panas falso’

Juda’ a Jesucristo le dio un beso

Todos te hacen coro por los cuarto’

Y no fueron parte del proceso y por eso

Mi capitano falsi amici, lo so (Brr)

Non mi posso lamentare, forse è stata una prova di Dio (Amen)

Ho dovuto attraversare l’oceano e non sono annegato (Eh-eh-eh)

Al completamento della prova, li perdono tutti

Ora tutti dicono che il cattivo sono io (Ah?)

E prima mangiavano dalle mie mani (Brr)

Ho smesso di credere, sono tutti falsi amici

E per soldi Giuda tradì Gesù

Tutti ti facevano cori per le stanze

E non facevano parte del processo ed è per questo

[Coro: Ozuna, Anuel AA, Ambos]

Todos se viran por dinero (Dinero)

Todos se van cuando está’ en cero (En cero, oh)

Envidiándose el mundo entero (Uah-uah)

Cuando me muera nada me llevo, me llevo (Llevo)

Todos se viran por dinero (-nero)

Todos se van cuando está’ en cero (Oh, oh)

Envidiándose el mundo entero (Uah-uah)

Cuando me muera nada me llevo, me llevo

Tutti mi hanno tradito per denaro (denaro)

Tutti se ne vanno quando non hai niente (niente, oh)

Invidiando il mondo intero (Uah-uah)

Quando morirò non porterò nulla con me, nulla (nulla)

Tutti mi hanno tradito per denaro (-naro)

Tutti se ne vanno quando non hai niente (Oh, oh)

Invidiando il mondo intero (Uah-uah)

Quando morirò non porterò nulla con me, nulla

[Verso 2: Anuel AA]

¡Brr!

Me trancaron y se olvidaron (Olvidaron)

Y hasta un hijo a mí me abortaron (¿Ah?)

Y en el cementerio, los vivos

Como un muerto a mí me enterraron (Brr)

Y mi mejor mi amigo se murió (Se murió)

Pero mi vida Dios me la cambió (Amén)

Ahora estoy comprándole a mami

Una casa en más de un millón (Uy; brr)

No sé qué hacer con tanto dinero ya (Dinero ya)

La Lambo’ y el Rolls Royce ya ni sé dónde parquear (Brr)

Amigos que me amaban, ahora me quieren matar (Brr)

Y la amistá’ y enemistá’ se escriben igual (-criben igual)

Y por dinero, a Jesús, Judas lo fue a entregar (¿Ah?)

Y el que traiciona es el más que dice que es leal (¿Ah?)

Mi circulo es cerrado, en nadie yo vo’a confiar (Yo vo’a confiar)

Y a los que gritaban “¡Free Anuel!”, Ozuna fue real, uah-uah

Brr!

Mi hanno rinchiuso a chiave e si sono dimenticati di me (dimenticati)

E mi hanno anche tolto un figlio (Ah?)

E al cimitero, i vivi

Mi hanno seppellito come un morto (Brr)

E il mio migliore amico è morto (è morto)

Ma la mia vita me l’ha cambiata Dio (Amen)

Ora sto comprando a mia madre

Una casa che costa oltre un milione (Uy; brr)

Ormai non so cosa fare con tutto questo denaro (denaro)

La Lamborghini e la Rolls Royce non so nemmeno dove parcheggiarle (Brr)

Amici che mi adoravano, che adesso vogliono uccidermi (Brr)

E l’amicizia ‘e l’inimicizia sono sono praticamente la stessa cosa (la stessa cosa)

E per soldi, Gesù, Giuda doveva consegnare (Ah?)

E colui che tradisce è colui che dice di essere leale (Ah?)

Il mio cerchio si chiude, di nessuno mi fiderò (mi fiderò)

E quelli che gridavano “Free Anuel!”, Ozuna era uno dei pochi a essere leale, uah-uah

[Coro: Anuel AA, Ozuna]

Todos se viran por dinero (Dinero)

Todos se van cuando está’ en cero (Uah-uah)

Envidiando el mundo entero (Envidia)

Cuando me muera nada me llevo, me llevo (Me llevo; yeh)

Tutti mi hanno tradito per denaro (denaro)

Tutti se ne vanno quando non hai niente (Uah-uah)

Invidiando il mondo intero (invidia)

Quando morirò non porterò nulla con me, nulla (nulla, sì)

[Parte 2: Me Porto Mal]

[Sono stato cattivo]

[Pre-Coro: Ozuna, Anuel AA]

Yo sé que estamo’ pecando (Oh, oh)

Dios, perdóname, ella está provocando (Provocando)

El DJ, con el dembow, me está ayudando (Me está ayudando; oh-oh-oh-oh)

Y mi mujer por otro la’o me está llamando y es que





So che stiamo peccando (oh, oh)

Dio, perdonami, lei mi sta provocando (provocando)

Il DJ, con il dembow, mi sta aiutando (mi sta aiutando, oh-oh-oh-oh)

E la mia donna mi sta chiamando ed è che

[Coro: Ozuna, Anuel AA & Ambos]

Eh, me voy a portal mal (Uah)

Tienes que saber mentir y saber disimular (Disimular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (Baby; -terar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar (Yeh-eh-eh; uah, uah)

Me voy a portal mal

Tienes que saber mentir y saber disimular (Disimular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (-terar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar (Woh-oh-oh-oh)

Eh, Ho intenzione di comportarmi male (Uah)

Devi saper mentire e fingere (fingere)

Voglio far sesso con te e nessuno deve scoprirlo (Baby)

Baby, non far tardi, potrebbe arrivare la mia ragazza (Yeh-eh-eh; uah, uah)

Ho intenzione di comportarmi male

Bisogna saper mentire e fingere (fingere)

Voglio fare l’amore con te e nessuno deve scoprirlo (-rlo)

Baby, non fare tardi, la mia ragazza potrebbe arrivare (Woh-oh-oh-oh)

[Post-Coro: Anuel AA]

Esto no es pa’ que te enamore’ (Te enamore’)

Quiere perrear, no quiere relación de amore’ (Amore’)

Prendo el Bugatti pa’ que la acalore’ (Acalore’)

Iluminati, quiere que yo la devore (Uah, uah)

Non è per farti innamorare (farti innamorare)

Vuole twerkare, non vuole una relazione seria

Accendo la Bugatti per farla scaldare (scaldare)

Iluminati, lei vuole che la divori (Uah, uah)

[Puente: Ozuna, Anuel AA, Ambos]

Yeh-eh

Métele duro, pero en la pared

La nena pide rápido látigo, yo le llegué

Pa’ que nadie se entere, le caemo’ a R.D

Lo hacemo’ en lo que vamo’ de camino en el jet, eh-eh-eh (Uah, uah)

Métele duro, pero en la pared (En la pared)

La nena pide rápido látigo, yo le llegué (Yo le llegué)

Pa’ que nadie nos vea, le caemo’ a R.D. (A R.D., eh)

Lo hacemo’ en lo que vamo’ de camino en el jet, eh-eh (Eh-eh)

Yeh-eh

Ficcaglielo bene ma sbattila al muro

La ragazza chiede di fare in fretta, non perdo tempo

Affiché nessuno lo venga a sapere, faremo tutto velocemente

Lo faremo più rapidamente di un jet, eh-eh-eh (Uah, uah)

Ficcaglielo bene ma sbattila al muro (al muro)

La ragazza chiede di fare una sveltina, non perdo tempo (non perdo tempo)

In modo che nessuno ci veda, faremo tutto velocemente

Lo faremo più rapidamente di un jet, eh-eh (Eh-eh)

[Coro: Ozuna & Anuel AA]

Me voy a portal mal

Tienes que saber mentir y saber disimular (Disimular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (-terar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar, yeh-eh-eh (Woh-oh-oh; Uah, uah)

Me voy a portal mal

Tienes que saber mentir y saber disimular (-mular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (Enterar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar (Woh-oh-oh-oh)

Ho intenzione di comportarmi male

Devi saper mentire e fingere (fingere)

Voglio far sesso con te e nessuno deve scoprirlo (-rlo)

Baby, non far tardi, potrebbe arrivare la mia ragazza, yeh-eh-eh (Woh-oh-oh, Uah, uah)

Ho intenzione di comportarmi male

Bisogna saper mentire e fingere (-ere)

Voglio fare l’amore con te e nessuno deve scoprirlo (scoprirlo)

Baby, non fare tardi, la mia ragazza potrebbe arrivare (Woh-oh-oh-oh)

[Post-Coro: Ozuna, Anuel AA]

Esto no es pa’ que te enamore’

Quiere perrear, no quiere relación de amore’

Prendo el Bugatti pa’ que la acalore’

Iluminati, quiere que yo la devore, yeh-eh (Uah, uah)

Non è per farti innamorare

Vuole twerkare, non vuole una relazione seria

Accendo la Bugatti per farla scaldare

Illuminati, lei vuole che la divori, yeh-eh (Uah, uah)





[Puente: Anuel AA, Ozuna, Ambos]

Métele duro, pero en la pared (En la pared)

La nena pide rápido látigo, yo le llegué (Yo le llegué)

Pa’ que nadie nos vea, le caemo’ a R.D. (A R.D., eh)

Lo hacemo’ en lo que vamo’ de camino en el jet, eh-eh

Métele duro, pero en la pared (En la pared)

La nena pide rápido látigo, yo le llegué (Yo le llegué)

Pa’ que nadie se entere, le caemo’ a R.D. (A R.D., eh)

Lo hacemo’ en lo que vamo’ de camino en el…, eh-eh-eh (Eh-eh)

Ficcaglielo bene ma sbattila al muro (al muro)

La ragazza chiede di fare in fretta, non perdo tempo (non perdo tempo)

In modo che nessuno ci veda, faremo tutto velocemente

Lo faremo più rapidamente di un jet, eh-eh

Ficcaglielo bene ma sbattila al muro (al muro)

La ragazza chiede di fare una sveltina, non perdo tempo (non perdo tempo)

Affiché nessuno lo venga a sapere, faremo tutto velocemente

Lo faremo più rapidamente di un jet…, eh-eh-eh (Eh-eh)

[Pre-Coro: Ozuna, Anuel AA]

Yo sé que estamo’ pecando (Oh, oh)

Dios, perdóname, ella está provocando (-cando)

El DJ, con el dembow, me está ayudando (Ayudando; oh, oh, oh, oh)

Y mi mujer por otro la’o me está llamando y es que

So che stiamo peccando (oh, oh)

Dio, perdonami, lei mi sta provocando (-cando)

Il DJ, con il dembow, mi sta aiutando (Aiutando, oh, oh, oh, oh)

E la mia donna mi sta chiamando ed è che

[Coro: Anuel AA & Ozuna]

Me voy a portal mal

Tienes que saber mentir y saber disimular (Disimular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (Enterar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar, yeh-eh-eh (Woh-oh-oh-oh)

Eh, me voy a portal mal

Tienes que saber mentir y saber disimular (-mular)

Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar (-terar)

Bebé, no te demores, la baby puede llegar, yeh-eh-eh (Woh, oh, oh)

Ho intenzione di comportarmi male

Devi saper mentire e fingere (fingere)

Voglio far sesso con te e nessuno deve scoprirlo (scoprirlo)

Baby, non far tardi, potrebbe arrivare la mia ragazza, yeh-eh-eh (Woh-oh-oh-oh)

Ehi, intenzione di comportarmi male

Bisogna saper mentire e fingere (-ere)

Voglio fare l’amore con te e nessuno deve scoprirlo (-rlo)

Baby, non fare tardi, la mia ragazza potrebbe arrivare, yeh-eh-eh (Woh, oh, oh)

[Outro: Ozuna, Anuel AA]

Real Hasta La Muerte, baby

(Ozuna)

Real Hasta La Muerte, baby, uah (Anuel)

Nibiru (Nibiru), uah, Nibiru (Ozuna)

Hi-Music Hi-Flow (Hi-Music Hi-Flow, oh-oh)

Uah, uah

Dímelo, Yampi

Mera, dime, YannC

YannC El Armónico, baby

Dimelo Vi

Full Harmony





