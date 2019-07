Ozuna & Anitta – Muito Calor: video ufficiale, testo e traduzione

Uscito l’11 luglio 2019, Muito Calor è un singolo del portoricano Ozuna con la collaborazione della brasiliana Anitta. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo pezzo, che presumibilmente sarà incluso nel terzo album in studio Nibiru.

Niente male la canzone, accompagnata da un video diretto dal veterano Nuno Gomes, un filmato girato in Brasile, nella città natale di Anitta: Rio De Janeiro. Nella clip non poteva che esserci tanto Brasile, come calcio e spiaggia (molto bizzarri, in quanto sui tetti degli edifici) e donne molto sexy come Anitta, che balla in maniera seducente, anche insieme al cantante e rapper. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Ozuna Muito Calor testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

(Ah, yeh, yeh, yeh; baby)

[Pre-Estribillo: Ozuna]

Ay, Dios mío (Dio’ mío)

Qué pasó (Qué pasó)

Que no me llaman to’ eso’ medio’

No sé si fue por el verano que tu piel ([?])

Con dosis de amor, besito’ y muito calor

Oh mio Dio (mio Dio)

Cos’è successo (cos’è successo)

Che non mi chiamano tutti quei mezzi

Non so se è stato a causa dell’estate che la tua pelle ([?])

Con delle dosi d’amore, baci e molto calore

[Estribillo: Ozuna]

Lo’ día’ son mejor contigo, muito calor (-tigo; muito calor)

Es mejor si estamos bailando y dando muito calor

Los días son mejor contigo, dando (Woh, oh, oh, oh)

Es mejor si estamos bailando y dando (Woh)

(Yeh, eh, eh, eh)

I giorni sono meglio con te, tanto calore (-te, molto calore)

È meglio se balliamo e dandoci molto calore

I giorni sono migliori con te, dando (Woh, oh, oh, oh)

È meglio se balliamo e diamo (Woh)

(Yeh, eh, eh, eh)

Muito placer; tú sí está’ bum, está’ bien

Ponle música que ella va rápido y la quiero ver (La quiero ver)

Me llamó: “Ozuna, ¿quiere’ beber”?

En Río de Janeiro vamo’ a bailar hasta no má’ poder

Hasta el amanecer la música no baje’

Que hoy quiero beber hasta que me reclame

Hasta el amanecer, la música no baje’ (Yeh, yeh)

Que hoy quiero beber hasta que

Molto placere; sei una bomba, stai bene

Metti la musica che lei va forte e voglio vederla (la voglio vedere)

Mi ha chiamato: “Ozuna, vuoi qualcosa da bere’?

Andiamo a ballare fino allo sfinimento a Rio de Janeiro

Fino all’alba la musica non finisce

Oggi voglio bere finché non mi reclama

Fino all’alba, la musica non finisce (Yeh, yeh)

Oggi voglio bere finché

[Estribillo: Anitta]

Lo’ día’ son mejor contigo, muito calor (Tanto; muito calor)

Es mejor si estamo’ bailando y dando muito calor





I giorni sono meglio con te, tanto calore (Tanto, tanto calor)

È meglio se balliamo e facciamo molto caldo

[Ozuna]

Los días son mejor contigo, dando (Woh, oh, oh, oh)

Es mejor si estamos bailando y dando (Woh)

I giorni sono migliori con te, dando (Woh, oh, oh, oh)

È meglio se balliamo e diamo (Woh)

[Verso 2: Anitta]

Sabes que lo que quiero es estar contigo (-tar contigo; yeah)

Te invito pa’ mi casa, quiero verte en Río (Yeh)

Mas eu vou te dar um conselho, não vai se apaixonar tão cedo

Tem que me conquistar primeiro

Porque você é gostoso, mas pode ser que eu me canse do seu jeito

Mira acá, papi, sabe’ que me encanta seducir

Si te hablo, papi, así, así

Con la brasileña vas a resistir

Sai che quello che voglio è stare con te (stare con te, sì)

Ti invito a casa mia, voglio vederti a Rio (Yeh)

Ma voglio darti un consiglio, non mi farai innamorare tanto presto

Devi prima conquistarmi

Perché sei sexy, ma potrei stancarmi di te

Guarda qui, bello, sai che mi piace sedurre…..

Se ti parlo, bello, cosí, cosí, cosí

Con la brasiliana come fai a resistere?

[Pre-Estribillo: Anitta]

Ozuna, no le baje’ (No le baje’)

Que yo te veo con mucho equipaje (-paje)

Sigue el movimiento salvaje (Salvaje)

Y cómete to’ esto que traje





Ozuna, non abbassare la musica (Non abbassarla)

Che ti vedo con un sacco di bagagli

Segui il movimento selvaggio (selvaggio)

E mangia tutta questa roba che ho portato

[Estribillo: Ozuna]

Lo’ día’ son mejor contigo, muito calor (-tigo; muito calor)

Es mejor si estamos bailando y dando muito calor

Los días son mejor contigo, dando (Woh, oh, oh, oh)

Es mejor si estamos bailando y dando (Woh)

(Yeh, eh, eh, eh)

I giorni sono meglio con te, tanto calore (-te, molto calore)

È meglio se balliamo e dandoci molto calore

I giorni sono migliori con te, dando (Woh, oh, oh, oh)

È meglio se balliamo e diamo (Woh)

(Yeh, eh, eh, eh)

[Outro]

Brasil, esto no es una travesía

Brasile, questo non è un viaggio

El Negrito’ de Ojo Claro’

Nibiru, jeh

Hi Music Hi Flow

Ozuna





Ascolta su: