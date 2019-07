Pàmela – Buona Primavera feat. Trash Italiano e Elenoire Ferruzzi: audio e testo della nuova canzone

Trash Italiano vi presenta il singolo d’esordio Buona Primavera, con voce principale di Pàmela e la collaborazione di Elenoire Ferruzzi. Il brano è disponibile ovunque da giovedì 11 luglio 2019 via Nuvole e sole publishing. Leggi il testo e ascolta della canzone, dedicata a un certo Mark Caltagirone.

Ma chi è costui? Scrivendo il suo nome su Google, vi usciranno una marea di risultati. Sostanzialmente, la showgirl Pamela Prati doveva sposarsi con quest’uomo, un imprenditore romano classe ’65, che opera nel settore dell’edilizia e che non ha mai gradito apparire in pubblico, difendendo con una certa tenacia la propria privacy, quindi si sanno ben poche cose sul suo conto.

A quanto sembra è tutto falso. Con la collaborazione delle agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, la Prati avrebbe infatti inscenato tutto questo per apparire in televisione, come nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Di questa storia se n’è parlato per mesi.

Ma senza entrare troppo nei dettagli di questa vicenda e tornando al brano in oggetto, esso è dedicato proprio a questo fittizio personaggio, perché qui Pamela e Elenoire Ferruzzi, ben conosciuta dal mondo LGBT, parlano di un matrimonio con una persona che non esiste! Come la prenderà, quella che doveva diventare la sua moglie?

Infine, per chi non lo sapesse, Trash Italiano è un celebre e frequentatissimo portale di intrattenimento che con questa simpatica canzone, fa il suo esordio nel mondo della musica. La situazione raccontata nel singolo di debutto è molto trash, quindi secondo me azzeccatissima. Il video ufficiale sarà online alle ore 18.00 dell’11 luglio.

Buona Primavera testo Pàmela ft. Trash Italiano e Elenoire Ferruzzi

Mark Caltagirone (Mark Caltagirone)

Ti amo!

E no eh!





Il gran giorno è arrivato

Vado verso l’altare

È successo per caso

Mancherebbe soltanto lo sposo

Questo è suo profilo, l’ho trovato

Buona primavera, l’ho sorpreso

Seba e Rebecca, io vi amo

Se vi serve lo dico anche in studio.

Mon-si-gno-re

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul divano

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

Oh ohohoh ohohoh ohohoh

Me l’hanno rubato (rubato)

Siamo tutti riuniti

Mamma e moglie tra poco

Questo è il mio matrimonio

Ci vorrebbe davvero una foto

Figli poi marito e poi valigie

Fai questo, fai quell’altro, poi giochiamo

È bello questa volta son felice

Forse è in Cina, se aspetti lo chiamo.

A-vvo-ca-to

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul divano

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

Oh ohohoh ohohoh ohohoh

Me l’hanno rubato

Oh ohohoh ohohoh ohohoh

Me l’hanno rubato

È un caso di stato.





Avevo già preso il vestito, trucco, capelli, borsa, tacchi, scarpe! E no eh!

Mark Caltagirone (Mark Caltagirone), che coraggio (è il male!)

Ma poi sposarsi l’11 luglio… che caldo!

Mark ti amo (Mark ti amo!)

Se mi credi tu fammi un saluto

Come il pubblico dentro lo studio

Come Barbara che mi ha aspettato

Sul divano (Sul divano)

Alla fine non è mai venuto

Questa volta davvero lo giuro

Caltagirone me l’hanno rubato

Oh (e no!) ohohoh ohohoh ohohoh

Caltagirone che mi hai combinato?

Oh ohohoh ohohoh ohohoh

È un caso di stato

Ahahahah È un caso di stato.





