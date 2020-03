Ovy On The Drums & TINI – Ya no me llames: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Il testo e la traduzione in italiano di Ya no me llames, singolo di Ovy On The Drums, al secolo Daniel Oviedo, e Martina Stoessel, in arte Tini, rilasciato il 25 marzo 2020.

Ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questa gradevole e coinvolgente canzone, un filmato diretto da Diego Pieskis & Facu Balve, che vede la bella cantante anche vestita da sposa, come del resto nella copertina.

La cantautrice argentina qui duetta con il produttore colombiano, che quindi in quest’occasione canta, oltre ad aver prodotto questo pezzo, firmato dagli interpreti con la collaborazione di Lucía Villa, Laura Villa & The KristoMan.

La canzone racconta la fine di una storia d’amore, con entrambe le parti convinte che sia giusto terminare questa relazione, con tanto di pentimento di averla iniziata.

Ya no me llames Testo TINI e Ovy On The Drums

[Intro]

O-O-Ovy On The Drums

[Verso 1: Tini]

Hola, ¿por qué me llamaste?

Después de que ya me fallaste

Que no me entere yo

Que no me hablen de vos

Deberías alejarte

[Coro: Tini]

Ya no me llames más, olvida mi nombre

Y no me busques más

Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste (Ey)

No queda más que hablar

Tú eres solo un recuerdo y ya

Ya no me llames más, olvida mi nombre (Uoh, uoh)

Y no me busques más

Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste

No queda más que hablar

Tú eres solo un recuerdo y ya, ah

[Verso 2: Ovy On The Drums]

Woh-oh, ey

Solo quería jugar y ya

Esta tristeza no e’ necesaria

Aquí termina la historia

Prefiero cien año’ de soleda’

Ni tu mentira ni tu malda’, ah

De ti no tengo necesida’, ey

Deberías alejarte (Ey; skrt)

No te vuelva’ a pasar por aquí (Aquí)

Si te amé, nunca me arrepentí (Woh-oh)

Entre tantas a ti te elegí

Sin saber que eras un desliz (Wuh)

Ya ni modo (Modo)

Como todo (Como todo; wuh)

Llega a su fin

Woh-oh-oh-oh-oh (Ey; ish)





[Pre-Coro: Ambos, Tini & Ovy On The Drums]

Tú me dañaste el corazón

Y te escribí esta canción (Ey, ey; skrt)

Ahora vete, vete (Eh-eh), eh-eh (Eh)

Que no quiero verte, verte

Oh, no

[Coro: Ambos, Tini & Ovy On The Drums]

Ya no me llames más, olvida mi nombre

Y no me busques más

Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste (Ey)

No queda más que hablar (No, no)

Tú eres solo un recuerdo y ya (Woh-oh-oh-oh)

Ya no me llames más, olvida mi nombre

Y no me busques más

Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste

No queda más que hablar

Tú eres solo un recuerdo y ya, ah

[Outro]

O-O-Ovy On The Drums

Is Ovy On The Drums, On The Drums, On The Drums

Woh-oh

Tini, Tini, Tini

Dímelo, TINI, ey

Esto e’ Big Ligas, ey

The KristoMan, ah, ey

Ey, yo’ Mosty, je

Woh-oh-oh-oh-oh

Skrt





Ya no me llames Traduzione

[Strofa 1]

Ciao, perché mi hai chiamato?

Dopo che mi hai delusa (o “tradita”)

Non voglio sapere nulla

Non parlarmi di te

Dovresti starmi alla larga





[Ritornello]

Non chiamarmi più, dimentica il mio nome

E non cercarmi più

Il tuo tempo è finito e non l’hai sfruttato a dovere (Hey)

Non c’è più niente da discutere

Sei solo un ricordo e basta

Non chiamarmi più, dimentica il mio nome (Uoh, uoh)

E non cercarmi più

Il tuo tempo è finito e non l’hai sfruttato a dovere

Non c’è più niente da discutere

Sei solo un ricordo e basta, ah

[Strofa 2]

Woh-oh, ehi

Volevo solo giocare e ora

Questa tristezza non è necessaria

La storia finisce qui

Meglio cent’anni di solitudine

Né delle tue bugie né della tua cattiveria, ah

Non ho bisogno di te, ehi

Dovresti starmi lontano (Hey; skrt)

Non venire più qui (qui)

Ti ho amata, non me sono mai pentito (Woh-oh)

Tra tante ho scelto te

Non sapendo che saresti stata un errore (Wuh)

Pazienza

Come ogni cosa (Come ogni cosa; wuh)

Anche questa volge al termine

Woh-oh-oh-oh-oh (Hey; ish)

[Pre-Ritornello]

Mi hai spezzato il cuore

E ti ho scritto questa canzone (Hey, hey; skrt)

Ora vattene, vattene (Eh-eh), eh-eh (Eh)

Che non voglio vederti, ci vediamo

Oh no

[Ritornello]

Non chiamarmi più, dimentica il mio nome

E non cercarmi più

Il tuo tempo è finito e non l’hai sfruttato a dovere (Hey)

Non c’è più niente da discutere (no, no)

Sei solo un ricordo e basta (Woh-oh-oh-oh)

Non chiamarmi più, dimentica il mio nome (Uoh, uoh)

E non cercarmi più

Il tuo tempo è finito e non l’hai sfruttato a dovere

Non c’è più niente da discutere

Sei solo un ricordo e basta, ah

