Hailee Steinfeld – I Love You’s: audio, lyric video, testo e traduzione del singolo

Rilasciato il 28 marzo 2020, I Love You’s è un singolo della cantautrice statunitense Hailee Steinfeld, che canta sulla base della meravigliosa No More ‘I Love You’s di Annie Lennox.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questo gradevole brano, scritto da Griff, Jessica Agombar & David Stewart, con produzione di quest’ultimo.

No More ‘I Love You’s è stato originariamente scritta da David Freeman & Joseph Hughes per la loro band The Lover Speaks (duo new wave britannico) e pubblicato nel 1986, ma la cover della cantante britannica Annie Lennox, rilasciata nel 1995, si è rivelata un successo mondiale, il più importante dell’artista. Nel 1996 No More la canzone ha inoltre fatto guadagnare alla Lennox il Grammy Award come migliore performance femminile pop.

L’attrice e cantante americana ha inciso e rilasciato questo pezzo sulla contagiosa base di quel brano, nel quale parla di delusioni amorose, che spera e tenta di riuscire a superare.

Hailee Steinfeld – I Love You’s Testo e Traduzione

[Intro]

Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah

Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah

Doo-bee-doo-bee

[Verse 1]

Where do I begin?

I’m sittin’ here jaded

Yeah, I fell asleep with my makeup still on my skin

Wide awake again

I’m prayin’ I make it

I’m stepping the 12 but it’s somewhere I’ve already been

[Pre-Chorus]

Diamonds won’t fool me ’cause I’m too far gone

Wish I could get back the air in my lungs

I’ve been so fucked up it’s bad for my heart

My heart

[Chorus]

So, no more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

It’s too easy to say, yeah (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Chorus]

Yeah, I blamed it on the time zones (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on my eyes closed (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee)

[Verse 2]

Oh, I face my sins

And I wish it was easy

Now I fall asleep with the light on but still without you

So I’ll make amends

And I’ll buy myself flowers

And then when they die, I’ll be happy that they got me through

[Pre-Chorus]

Diamonds won’t fool me ’cause I’m too far gone

Wish I could get back the air in my lungs

I’ve been so fucked up it’s bad for my heart

My heart

[Chorus]

So, no more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

It’s too easy to say, yeah (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Chorus]

Yeah, I blamed it on the time zones (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on my eyes closed (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Until I’m okay (Doo-bee-doo-bee)

[Bridge]

It’s not on my lips and I love it

No weight on my chest, I’m above it

I’m taking a moment to cut it out (Oh)

I feel my conscience is callin’

Now there’s fear, no more runnin’

I don’t want words that mean nothin’, no





[Chorus]

Oh, no more I love you’s (No, no more I love you’s)

It’s too easy to say, yeah (It’s too easy to say)

No more I love you’s (No)

Until I’m okay (Until I’m okay), yeah

[Post-Chorus]

I blamed it on the time zones (Time zones)

I blamed it on my eyes closed (Eyes closed)

I blamed it on the world like it owes me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

So stop me before it’s too late (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

No more I love you’s (Ooh, no)

Until I’m okay (Until I’m okay)





La traduzione di I Love You’s

[Str. 1]

Da dove inizio?

Sono seduta qui stanca

Sì, mi sono addormentata con il trucco ancora sulla pelle

Completamente sveglia di nuovo

Sto pregando di farcela

Manca poco alle 12 ma è un posto dove sono già stata

[Pre-Rit.]

I diamanti non mi incantano perché è ormai troppo tardi

Vorrei poter riprendere l’aria nei miei polmoni

Sono stata così da schifo che mi fa male al cuore

Al cuore

[Rit.]

Quindi, basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

È troppo facile a dirlo, sì (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Finché non starò bene (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Rit.]

Sì, ho dato la colpa ai fusi orari (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Ho dato la colpa a occhi chiusi (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Ho dato la colpa a mondo come se fosse in debito con me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Finché non starò bene (Doo-bee-doo-bee)





[Str. 2]

Oh, devo affrontare i miei peccati

E vorrei che fosse facile

Ora mi addormento con la luce accesa ma ancora senza di te

Quindi ne pagherò le conseguenze

E mi comprerò dei fiori

E quando moriranno, sarò felice che mi abbiano aiutato ad andare avanti

[Pre-Rit.]

I diamanti non mi incantano perché è ormai troppo tardi

Vorrei poter riprendere l’aria nei miei polmoni

Sono stata così da schifo che mi fa male al cuore

Al cuore

[Rit.]

Quindi, basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

È troppo facile dirlo, sì (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Finché non starò bene (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

[Post-Rit.]

Sì, ho dato la colpa ai fusi orari (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Ho dato la colpa a occhi chiusi (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Ho dato la colpa a mondo come se fosse in debito con me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Basta con i “ti amo” (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Finché non starò bene (Doo-bee-doo-bee)

[Ponte]

Non è sulle mie labbra e mi piace

Nessun peso sullo stomaco, sono al di sopra

Mi sto prendendo un momento per darci un taglio (oh)

Sento che la mia coscienza sta chiamando

Ora c’è paura, basta scappare

Non voglio parole che non significhino niente, no

[Rit.]

Oh, basta con i “ti amo” (no, basta con i “ti amo”)

È troppo facile da dire, sì (è troppo facile dirlo)

Basta con i “ti amo” (no)

Finché non starò bene (Finché non starò bene ), sì

[Post-Rit.]

Ho dato la colpa ai fusi orari (Fusi orari)

Ho dato la colpa a occhi chiusi (occhi chiusi)

Ho dato la colpa a mondo come se fosse in debito con me (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Quindi fermami prima che sia troppo tardi (Doo-bee-doo-bee-doo-doo-doo, ah)

Basta con i “ti amo” (Ooh, no)

Finché non starò bene (Finché non starò bene)

