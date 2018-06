OneRepublic: ascolta il nuovo singolo Connection (con testo e traduzione)

Dal 26 giugno 2018 è disponibile il nuovo singolo dei OneRepublic che si intitola Connection, un brano abbastanza interessante che dovrebbe essere incluso nel futuro quinto album in studio della pop rock band statunitense.

In questa insolitamente breve canzone, della durata di poco meno di due minuti e mezzo, Tedder esprime l’universale, innata voglia di connessione umana, il connettersi l’un l’altro, faccia a faccia; in un’epoca in cui tutti siamo si connessi, ma ad internet e un po’ con tutto (pc, smartphone, tv, automobili), Tedder vuole denunciare la pericolosa ossessione di passare troppo tempo su internet, l’ossessione della gente nel guardare i propri telefoni e vivere la propria vita attraverso le pagine di Instagram o altri social network. E’ stato inoltre scientificamente dimostrato che più siamo “collegati” ai social media e all’elettronica, più è probabile che saremo depressi o soli.

Connection è ascoltabile anche nel canale Youtube del gruppo cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi.

Connection testo e traduzione – OneRepublic (Download)

[Verse 1]

These days my waves get lost in the oceans

Seven billion swimmers, man I’m going through the motions

Sent up a flare, I need love and devotion

Traded for some faces that I never know, notion

Maybe I should try to find the old me

Take me to the places and the people that know me

Tryin’ to disconnect, thinking maybe you could show me

If there’s so many people here, then why am I so lonely?

[Strofa 1]

Di questi tempi le mie onde si perdono negli oceani

Sette miliardi di nuotatori, amico, sto attraversando le emozioni

Mandando una richiesta d’aiuto, ho bisogno di amore e devozione

Scambiati per qualche faccia sconosciuta, il concetto

Forse dovrei provare a ritrovare il vecchio me

Portami nei luoghi e dalle persone che mi conoscono

Cercando di disconnetterti, pensavo che magari potresti farmi capire che

Se ci sono così tante persone qui, allora perché sono così solo?

[Chorus 1]

Can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

Can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

[Ritornello 1]

Posso ottenere un legame? (o “connessione”)

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

Posso ottenere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere ottenere un legame?

[Verse 2]

Real friends, good friends – hard to find, let’s face it

Find the perfect tone and there’s a flood in the basement

Made a couple dollars now and I ain’t tryin’ to chase it

Kids from Oklahoma, man we don’t waste it

I’m just tryin’ to paint the picture for me

Something I could give a damn about at maybe 40

Years and I be ready and willing and able to edit the story

Cause there’s so many people here to be so damn lonely

[Strofa 2]

Veri amici, buoni amici – difficili da trovare, ammettiamolo

Trovare il tono perfetto e scoprire che c’è un’inondazione nel seminterrato

Ho fatto un paio di dollari adesso e non sto cercando di inseguirlo

Ragazzi dell’Oklahoma, amico, non lo sprechiamo

Sto solo cercando di capire la situazione

Qualcosa di cui non mi importa nulla a forse 40 anni

Anni e io sono pronto, disponibile e in grado di modificare la storia

Perché qui c’è troppa gente per essere così dannatamente sole





[Chorus 2]

Can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

Can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

I can see it in my, see it in my reflection

Oh, can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

[Ritornello 2]

Posso ottenere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

Posso avere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

Posso vederlo nel mio, vederlo nel mio riflesso

Oh, posso avere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

[Refrain]

Lonely

[Refrain]

Solo





[Bridge]

Right now, right now, I’m switching to a new lane

Foot to the floor, man searching for the real thing

Meet somebody else, sometimes ain’t no shame

Head to the clouds sayin’

[Ponte]

In questo momento, proprio ora, sto passando su una nuova corsia

Piede sul pavimento, amico, cercando una storia seria

Incontrare qualcun’altra, a volte non c’è nulla di cui vergognarsi

Andare verso le nuvole dicendo

[Chorus 2]

It’s like can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

Can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

I can see it in my, see it in my reflection

Oh, can I get a connection?

Can I get, can I get a connection?

[Ritornello2]

Qualcosa del tipo “posso ottenere un legame?”

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

Posso avere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

Posso vederlo nel mio, vederlo nel mio riflesso

Oh, posso avere un legame?

Posso ottenere, posso ottenere un legame?

[Outro]

Try’na find the old me

Lonely

[Conclusione]

Cercare di ritrovare il vecchio me

Solo