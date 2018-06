Juice Wrld – Lucid Dreams: video, testo e traduzione del singolo

Originariamente intitolata Lucid Dreams (Forget Me), Lucid Dreams è un singolo del rapper e cantautore statunitense classe ’88, Juice Wrld, estratto dal debut album Goodbye & Good Riddance, pubblicato il 23 maggio 2018 e da allora, stabilmente nella top 10 nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti (Billboard 200)

In rotazione radiofonica nazionale da venerdì 29 giugno, si tratta di una sempre più contagiosa canzone, da inizio giugno stabilmente nella top ten globale di Spotify con oltre 105 milioni di streams, riuscendo anche a togliere il primato a un certo Drake, nella classifica di Billboard relativa ai brani più ascoltati in streaming. Lucid Dreams è uno dei brani più ascoltati in altri quindici paesi, mentre su Youtube, l’audio ha superato i 71 milioni di ascolti ed il video ufficiale viaggia verso le 33 milioni di visualizzazioni.

Scritto dall’interprete in un periodo in cui stava realmente soffrendo per amore e prodotto da Nick Mira, nella parte iniziale, il singolo utilizza un campione dell’intramontabile Shape of My Heart di Sting.

Nella canzone, Juice manifesta tutto il dolore scaturito dalla rottura con la ragazza che amava e che continua ad amare, nonostante forse lei non lo meriti. Fedelmente al titolo, qui Wrld fa sogni lucidi, ovvero quel fenomeno di prender coscienza, durante il sogno, del fatto di stare dormendo, e la conseguente capacità di muoversi coscientemente all’interno di un sogno. Il “sognatore lucido”, detto anche onironauta, può, con la pratica, esplorare e modificare a piacere il proprio sogno. Chi fa un sogno lucido, ad un certo punto potrebbe credere di svegliarsi, ma in realtà alle volte il risveglio è solo virtuale perché egli sta ancora sognando. L’acquisizione di consapevolezza del “falso risveglio” può essere l’anticamera di una esperienza angosciosa, seppur di breve durata, in quanto nel tentativo di risvegliarsi veramente, il soggetto si ritrova lucido e cosciente ma con il corpo paralizzato. Vi ho accennato questo perché è la situazione nella quale il rapper di Chicago si ritrova.

Lo psichedelico e astratto video ufficiale è stato diretto da Cole Bennett ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Lucid Dreams testo e traduzione – Juice Wrld (Download)

[Intro]

Enviyon on the mix

No, no, no, no

No-no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no

[Introduzione]

Enviyon alla consolle

No, no, no, no

No-no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no

[Chorus]

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you, so I must replace you, oh

Easier said than done, I thought you were the one

Listenin’ to my heart instead of my head

You found another one, but I am the better one

I won’t let you forget me

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you, so I must replace you, oh

Easier said than done, I thought you were the one

Listenin’ to my heart instead of my head

You found another one, but I am the better one

I won’t let you forget me





[Ritornello]

Continuo a vedere le tue ombre nella mia stanza

Non posso riprendermi l’amore che ti ho dato

È al punto in cui ti amo e ti odio

E non posso cambiarti, quindi devo rimpiazzarti, oh

Più facile a dirsi che a farsi, pensavo tu fossi quella giusta

Ascolto il cuore anziché la testa

Ne hai trovato un altro, ma io sono il migliore

Non ti permetterò di dimenticarmi

Continuo a vedere le tue ombre nella mia stanza

Non posso riprendermi l’amore che ti ho dato

È al punto in cui ti amo e ti odio

E non posso cambiarti, quindi devo rimpiazzarti, oh

Più facile a dirsi che a farsi, pensavo tu fossi quella giusta

Ascolto il cuore anziché la testa

Ne hai trovato un altro, ma io sono il migliore

Non ti permetterò di dimenticarmi

[Verse]

You left me falling and landing inside my grave

I know that you want me dead

I take prescriptions to make me feel a-okay

I know it’s all in my head

I have these lucid dreams where I can’t move a thing

Thinking of you in my bed

You were my everything

Thoughts of a wedding ring

Now I’m just better off dead

I’ll do it over again

I didn’t want it to end

I watch it blow in the wind

I should’ve listened to my friends

Leave this shit in the past, but I wanted to last

You were made outta plastic, fake

I was tangled up in your drastic ways

Who knew evil girls had the prettiest face?

You gave me a heart that was full of mistakes

I gave you my heart and you made heart break

[Strofa]

Mi hai lasciato cadere e atterrare nella mia tomba

So che mi vuoi morto

Prendo medicinali per sentirmi bene

So che è tutto nella mia testa

Faccio questi sogni lucidi in cui non posso spostare nulla

Pensandoti nel mio letto

Eri tutto per me

Pensieri di una fede nuziale

Starei meglio da morto

Lo farò di nuovo

Non volevo che finisse

Lo guardo volare nel vento

Avrei dovuto ascoltare i miei amici

Mettermi alle spalle questa mer*a, ma volevo che durasse

Eri fatta di plastica, falsa

Ero impigliato nei tuoi modi drastici

Chi poteva sapere che le ragazze cattive potevano essere le più carine?

Mi hai dato un cuore colmo di errori

Ti ho dato il mio cuore e l’hai spezzato





[Bridge]

You made my heart break

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)

You made my heart break

You made my heart ache (can’t take back the love that I gave you)

You made my heart break (were made outta plastic, fake)

You made my heart ache (I still see your shadows in my room)

You made my heart break again (I was tangled up in your drastic ways)

Who knew evil girls had the prettiest face?

[Ponte]

Hai spezzato il mio cuore

Hai fatto del male al mio cuore (vedo ancora le tue ombre nella mia stanza)

Hai spezzato il mio cuore

Hai fatto del male al mio cuore (Non posso riprendermi l’amore che ti ho dato)

Hai spezzato il mio cuore (eri fatta di plastica, finta)

Hai fatto del male al mio cuore (vedo ancora le tue ombre nella mia stanza)

Hai di nuovo spezzato il mio cuore (ero impigliato nei tuoi modi drastici)

Chi sapeva che le ragazze cattive avevano la faccia più bella?

[Chorus]

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you, so I must replace you, oh

Easier said than done, I thought you were the one

Listenin’ to my heart instead of my head

You found another one, but I am the better one

I won’t let you forget me

I still see your shadows in my room

Can’t take back the love that I gave you

It’s to the point where I love and I hate you

And I cannot change you, so I must replace you, oh

Easier said than done, I thought you were the one

Listenin’ to my heart instead of my head

You found another one, but I am the better one

I won’t let you forget me

[Ritornello]

Continuo a vedere le tue ombre nella mia stanza

Non posso riprendermi l’amore che ti ho dato

È al punto in cui ti amo e ti odio

E non posso cambiarti, quindi devo rimpiazzarti, oh

Più facile a dirsi che a farsi, pensavo tu fossi quella giusta

Ascolto il cuore anziché la testa

Ne hai trovato un altro, ma io sono il migliore

Non ti permetterò di dimenticarmi

Continuo a vedere le tue ombre nella mia stanza

Non posso riprendermi l’amore che ti ho dato

È al punto in cui ti amo e ti odio

E non posso cambiarti, quindi devo rimpiazzarti, oh

Più facile a dirsi che a farsi, pensavo tu fossi quella giusta

Ascolto il cuore anziché la testa

Ne hai trovato un altro, ma io sono il migliore

Non ti permetterò di dimenticarmi

[Outro]

Leave this shit in the past, but I wanted to last

You were made outta plastic, fake

I was tangled up in your drastic ways

Who knew evil girls had the prettiest face?

Easier said than done, I thought you were the…

…instead of my head

You found another…

…better one

I won’t let you forget me

[Conclusione]

Lasciarmi questa mer*a alle spalle, ma volevo che durasse

Eri fatta di plastica, falsa

Ero impigliato nei tuoi modi drastici

Chi poteva sapere che le ragazze cattive potevano essere le più carine?

Più facile a dirsi che a farsi, ho pensato che tu fossi quella…

… invece della mia testa

Hai trovato un altro …

…uno migliore

Non ti permetterò di dimenticarmi