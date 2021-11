Ascolta la canzone “On My Way” di Jennifer Lopez. Dai anche un’occhiata al testo originale, alla traduzione in Italiano e al videoclip ufficiale.

Canzone uscita il 18 novembre 2021, “On My Way”, tratta dal film “Marry Me” con Maluma, interpretata dall’amatissima artista internazionale Jennifer Lopez, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana e al videoclip ufficiale.

On My Way testo e traduzione, Jennifer Lopez

Strofa 1

Always knew you even when I didn’t

Ti ho sempre conosciuto, anche quando non ti conoscevo

Know you, don’t make sense, but it do

Ti conosco, non ha senso, ma lo ha

I was on my way to you

Stavo venendo da te

Every tear drop fell so heavy

Ogni lacrima cadeva così pesantemente

Hurt like hell but Heaven sent through

Ferita come l’inferno ma spedita verso il Paradiso

I was on my way to you

Stavo venendo da te



Ritornello

And every heartbreak was a yellow brick road

E ogni dolore straziante era un una strada di mattoni gialli

Pointing me straight, just taking me home

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

I was never lost, I was just passing through

Non mi sono mai persa, ero solo di passaggio

I was on my way to you

Stavo venendo da te

Strofa 2

Hope was hopeless, faith was running

La speranza era senza speranza, la fede stava correndo

Didn’t notice you were coming through

Non mi ero accorta che stavi arrivando

You were on your way too

Anche tu stavi arrivando

I was on my way to you

Stavo venendo da te

And you don’t believe in meant-to-be

E tu non credi nella predestinazione

But somehow you were meant for me, it’s true

Ma in qualche modo eri destinato a me, è vero

Yeah, you were on your way too

Sì, tu stavi arrivando

Ritornello

And every heartbreak was a yellow brick road

E ogni dolore straziante era un una strada di mattoni gialli

Pointing me straight, just taking me home

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

I was never lost, I was just passing through

Non mi sono mai persa, ero solo di passaggio

I was on my way to you (x4)

Stavo venendo da te (x4)

Pre-Ritornello

And every heartbreak was a yellow brick road

E ogni dolore straziante era un una strada di mattoni gialli

Pointing me straight, just taking me home

Indicandomi dritto, solo portandomi a casa

I was never lost, I was just passing through

Non mi sono mai persa, ero solo di passaggio

I was on my way to you

Stavo venendo da te

Ritornello e conclusione

On my way to you

Arrivando da te

On my, darling, I’m on my way

Tesoro, sto arrivando

Il videoclip ufficiale

