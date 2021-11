Avril Lavigne, le date ufficiali e i prezzi dei biglietti dei prossimi concerti in Italia

Avril Lavigne ha pubblicato le date ufficiali dei suoi prossimi concerti in Italia. Ecco dove si terranno e i relativi prezzi.

Avril Ramona Lavigne, conosciuta semplicemente come Avril Lavigne, è una cantautrice canadese con cittadinanza francesce.

Nata a Belleville, nel 1984, nella provincia di Ontario in Canada, da famiglia di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e francesi, all’età di cinque anni si trasferisce con la sua famiglia a Napanee ma ottiene la cittadinanza francese, oltre quella canadese, per via di suo padre originario della Francia.

Avril Lavigne: le date in Italia

In giovane età le viene diagnosticata la sindrome da deficit di attenzione e personalità e comincia ad assumere il metilfenidato.

Per via dell’ambiente religioso in cui cresce, comincia a fare le prime esperienze di canto prendendo la strada del canto misto tra gospel e country, cosi come hanno fatto altre celebrità della musica.

All’età di 11 anni, in seguito ad un regalo dei suoi genitori, comincia a suonare la chitarra imparando da autodidatta e comincia a scrivere testi all’età di quattordici.

Dopo essere entrata nella Lennox Communty Theatre dimostrando personalità sul palco nonostante la sua giovane età. nel 1999 vince un concorso radiofonico che le da la possibilità di esibirsi in duetto con la cantante country Shania Twain.

Nello stesso anno incontra il suo primo manager che la incita a scrivere alcune demo fino ad arrivare a farle ottenere un contratto discografico.

Nel 2001 lascia la scuola e si trasferisce a New York senza però ottenere dei buoni successi per via della mancanza di ragazzi della sua stessa età e per via di alcuni autori troppo autoritari rispetto al suo progetto. Così decide di trasferirsi a Los Angeles dove incontra l’autore Cliff Magness con cui riesce a trovare una forte affinità lavorativa.

I prezzi dei biglietti per le date italiane

Nel 2002 pubblica il suo primo brano Complicated, che diventa subito una hit portando la cantante al primo posto della classifica dei brani più venduti ed ascoltati nel mondo.

Grazie ad altri successi, Avril diventa la regina del pop funk, e viene designata come colei che ha dato forma alla commercializzazione di questo genere musicale nei primi anni 2000 grazie alle sue canzoni e al forte impatto sulla discografia mondiale.

Avril Lavigne ha pubblicato le date del suo nuovo tour, tra queste spuntano due appuntamenti musicali in Italia.

La cantante sarà a Padova all’Arena Spettacoli Padova Fiere il 4 marzo 2022, mentre il 6 marzo 2022 sarà al Mediolanum Forum di Assago.

I prezzi dei biglietti ammontano a 42€ con 6.30€ di prevendita e 2.94€ di commissioni.