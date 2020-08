Deftones – Ohms: testo e traduzione del primo anticipo dall’album omonimo

Ohms è un singolo dei Deftones rilasciato venerdì 21 agosto 2020 come primo anticipo del nono album in studio omonimo, previsto il 25 settembre 2020, a circa tre anni e mezzo da Gore, ultima fatica discografica della band alternative metal statunitense capitanata da Chino Moreno.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e guarda il video ufficiale che accompagna la canzone che da il titolo all’atteso progetto prodotto da Terry Date, che sarà composto da dieci tracce inedite. I titoli e delle canzoni.

Il brano è stato firmato da Chino Moreno, la produzione è opera degli stessi Deftones & Terry Date e il filmato è stato diretto da Rafatoon.

Deftones – Ohms testo

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

We’re surrounded by debris of the past

And it’s too late to cause a change in the tides

So we slip into our hopeless sea of regret as I stare

[Pre-Ritornello]

Through the haunted maze in your eyes

Right through where I’ll remain for all time

[Ritornello 1]

And time won’t change this

This promise we made

Yeah, the time won’t change this

It’s how it’ll stay

[Verse 2]

This is our time, we devour the days ahead

We’ve been possessed by these changing times

As we slip on through, we promised to meet again somewhere





[Pre-Ritornello]

Through the haunted maze in our minds

Right through where we shall remain for all time

[Ritornello 2]

Yeah, time won’t change this

This promise we made

And time won’t change this

We shall remain





Deftones: la traduzione di Ohms

[Strofa 1]

Siamo circondati dai detriti del passato

Ed è troppo tardi per provocare un cambiamento nelle maree

Così scivoliamo nel nostro mare di disperati rimpianti mentre io osservo

[Pre-ritornello]

Attraverso il labirinto infestato nei tuoi occhi

Proprio dove rimarrò per sempre





[Ritornello 1]

E il tempo non cambierà questo

Questa promessa che ci siamo fatti

Sì, il tempo non cambierà questo

È così che rimarrà

[Strofa 2]

Questo è il nostro momento, divoriamo i giorni a venire

Siamo stati posseduti da questi tempi di cambiamento

Mentre scivolavamo, abbiamo promesso di rivederci da qualche parte

[Pre-ritornello]

Attraverso il labirinto infestato nelle nostre menti

Proprio dove resteremo per sempre

[Ritornello 2]

Sì, il tempo non cambierà questo

Tale promessa che che ci siamo fatti

E il tempo non cambierà questo

Resteremo

Il video del brano Ohms

Ohms tracklist (Deftones album 2020)

Genesis Ceremony Urantia Error The Spell of Mathematics Pompeji This Link Is Dead [Explicit] Radiant City Headless Ohms