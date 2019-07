Y2K & bbno$ – Lalala: audio, testo e traduzione

Lalala è un singolo del produttore Ari Starace, in arte Y2K, con voce dell’emergente rapper statunitense Alexander Gumuchian, meglio conosciuto come bbno$. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone, scritta a quattro mani dai due artisti.

L’arte di questo producer è è un approccio sperimentale al pop miscelato con l’hip hop e il risultato e a parer mio interessante.

Lalala testo e traduzione – Y2K & bbno$

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Did I really just forget that melody?

Naw, na, na, banananananana

Alright, dada dadadada

Ho davvero dimenticato quella melodia?

Naw, na, na, banananananana

Ok, papà dada dadadada

[Chorus]

When I popped off and your girl gave me just a little bit of lockjaw

Baby so cold, he from the north, he from the Canada

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

Ran out the door

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch, singing like la la la, lalala

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch singing like lalala, lalala

How I stride like that?

Quando ho sbottato e la tua ragazza mi ha fatto bloccare la mascella

Baby così gelida, lui viene dal nord, dal Canada

Le risorse economiche sono così scarse, che non ho altro da prelevare

Sono uscito di corsa

Il mio polso brilla, è tipo shashasha, shashasha

Ho la tua tro*a, che mi canta lalala, lalala

Il mio polso brilla, è tipo shashasha, shashasha

Ho la tua tro*a, che mi canta lalala, lalala

Come faccio a fare questa vita?





[Verse 1]

Amex, no cap, eight hundred score

They wonder how, how I guap like that

I rap my lyrics when I perform

They wonder how, how I stride like that

Married to the grind, I brought my ring

I’m corny but your girly want the dick

Modest with my jewels but check the bank

Finally got the money, save my things

American Express, nessun limite, ottocento punti

Si chiedono come, come riesco a fare tutti questi soldi

Rappo i miei testi quando mi esibisco

Si chiedono come, come faccio a fare questa vita

Sposato fino con il mio lavoro, ho portato la mia fede

Sono sdolcinato ma la tua ragazza vuole l’uccello

Modesto con i miei gioielli, ma dai una guardata al mio conto in banca

Finalmente ho i soldi, conserva le mie cose

[Chorus]

When I popped off and your girl gave me just a little bit of lockjaw

Baby so cold, he from the north, he from the Canada

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

Ran out the door

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch, singing like lalala, lalala

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch singing like lalala, lalala

How I stride like that?

[Verse 2]

Haha, I’m at the bank again

They wonder how, how I guap like that

Pink whip with flames all on the side

They wonder how, how I stride like that

Got that Gucci on my body now she tryna pipe me, woo

Popped a Lucy Loosey Goosey, sussy boy, I keep your cool

Copped the paper went to school

Be careful who you call a fool

Ayy, ha, ayy





Haha, sono nuovamente in banca

Si chiedono come, come riesco a fare tutti questi soldi

Automobile (o “volante”) rosa con le fiamme sul lato

Si chiedono come, come faccio a fare questa vita

Vesto Gucci e ora lei sta cercando di farmi un pomp*no

Ho beccato Lucy Loosey Goosey, una ragazza senza vergogna, ti tengo calmo

Ho iniziato a sfondare quando andavo a scuola

Stai attento a chi dai dell’idiota

Ayy, ah, ayy

[Chorus]

When I popped off and your girl gave me just a little bit of lockjaw

Baby so cold, he from the north, he from the Canada

Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw

Ran out the door

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch, singing like lalala, lalala

I shine my wrist, it go like shashasha, shashasha

I got your bitch singing like lalala, lalala

How I stride like that?





Ascolta su: