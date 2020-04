Oasis – Don’t Stop… (Demo): audio, testo e traduzione del brano inedito

Don’t Stop (Demo) è un singolo inedito degli Oasis, rilasciato a sorpresa giovedì 30 aprile 2020: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone del gruppo, che sta già facendo impazzire i fan, che non vedevano l’ora di ascoltare nuova musica di quest’amatissima band scioltasi nell’agosto 2009, ma sarebbe purtroppo un errore pensare che vi sia stata una reunion e di seguito vi spiego il perché…

In questi giorni di quarantena mondiale, di tempo a disposizione ne abbiamo parecchio, così come Noel Gallagher, che ha avuto modo di scoprire centinaia di CD mai usciti, trovati nella sua abitazione all’interno di alcune scatole.

Il destino ha voluto che si imbattesse in questa demo, che riteneva avesse perduto per sempre e che sa che molti dei fan adorano: “Per quel che ne so, c’è solo una versione lì fuori da un soundcheck degli Oasis ad Hong Kong 15 anni fa” ha sostenuto Noel (ascoltala). Esiste inoltre un’altra registrazione parziale della canzone (ascoltala), da una data parigina del tour.

Oasis – Don’t Stop Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano

[Intro]

One, two, three

Two, two, three

[Verse]

Bye bye my friend, I’m leaving

I’m gonna feast on the stars in the sky

And while I’ll be gone, don’t stop dreaming

And don’t be sad and don’t cry

‘Cause lazy days and sunny rays will guide me

Back home to where I belong

If God gives me grace, then he will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

[Verse]

Lazy days and sunny rays will guide me

Back home to where I belong

If God gives me grace, then he will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

[Bridge]

From time to time, though we’re whole words apart

You will still hold a groove in my heart

From time to time, we will fall side by side

You’ll still have that look in your eye

[Instrumental]

[Chorus]

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night





[Outro]

It’s alright to hold back the night

It’s alright to hold back the night





La traduzione di Don’t Stop (Demo) degli Oasis

Salta al testo

[Intro]

Uno due tre

Due, due, tre

[Strofa]

Bye bye amico mio, me ne vado

Banchetterò sulle le stelle nel cielo

E mentre sarò via, non smettere di sognare

E non essere triste e non piangere

Perché i giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

Torna a casa al mio posto

Se Dio mi darà la grazia, allora mi troverà uno spazio

E mi auguro che canterò questa canzone

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smettere di applaudire

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per fermare la notte

[Strofa]

I giorni pigri e raggi di sole mi guideranno

Torna a casa al mio posto

Se Dio mi dàrà la grazia, allora mi troverà uno spazio

E mi auguro che canterò questa canzone

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smettere di applaudire

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per fermare la notte

[Ponte]

Di tanto in tanto, anche se siamo intere parole separate

Terrai ancora un solco (o “ritmo”) nel mio cuore

Di tanto in tanto, cadremo fianco a fianco

Avrai ancora quello sguardo nei tuoi occhi

[Strumentale]

[Ritornello]

Non smettere di essere felice

Non smettere di applaudire

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Non smettere di ridere

Prendi un pezzo di vita, va bene

Per fermare la notte

[Outro]

Va bene per fermare la notte

Va bene per fermare la notte

Ascolta su: