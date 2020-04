Dani Faiv – Polvere e detriti feat. Jake La Furia: audio e testo della nuova canzone

Polvere e detriti, terza traccia facente parte dell’album Scusate di Dani Faiv, pubblicato come un fulmine a ciel sereno il 30 aprile 2020, vede la partecipazione di Jake La Furia.

Leggi il testo e ascolta questo brano, uno dei più attesi di questo disco annunciato il giorno prima della release. La canzone è stata scritta dai due interpreti e prodotta da Kanesh, nome d’arte di Andrea Simoniello.

Testo Polvere e detriti Dani Faiv

[Rit.]

Tu che cerchi di coprire tutto ma

A me che pregare sembra buffo

Siamo polvere e detriti

Macchie sui vestiti e

Ho visto come le dici (e)

Ma non ho visto cose nitide

Tutti quanti sono fuori

Pronti a puntare il dito agli altri

Ma il silenzio è dei grandi e fa





[Str. 1

Vorrei conoscere il chimico più bravo al mondo

Per chiedergli la formula della felicità

Forse non son buono a vivermi ogni secondo

E ho capito che sbagliavo come la mia età

Tutti quanti saran più felici, più felici

Perché quando soffri son felici, son felici

Io non so nemmeno se ho amici, se ho amici

Perché tutti fanno i sacrifici

Quando servi sono serpi, sento: *pss*

Faccio fuoco ai live

Ho la fotta perché non ho mai preteso un caxxo

Io che ho scelto di esser vero nel bene o nel male

Ma a quanto pare se qua sogni ti condannano

Un cuore buono deve subire il doppio, il multiplo

Siamo pedine di un sistema troppo stupido

Io sono quel nessuno che stupisce in pubblico

E ‘sto fumo è così buono che finisce subito

[Rit.]

Tu che cerchi di coprire tutto ma

A me che pregare sembra buffo

Siamo polvere e detriti

Macchie sui vestiti e

Ho visto come le dici (e)

Ma non ho visto cose nitide

Tutti quanti sono fuori

Pronti a puntare il dito agli altri

Ma il silenzio è dei grandi e fa

[Str. 2: Jake La Furia]

Ehi

Tu dimmi frate qual è il nome con cui chiami il male (Ehi)

Io l’ho incontrato e ho detto: “Aspetta, adesso fammi fare”

Ho slogato la mandibola a furia di masticare

Poi sono morto, poi ho ricominciato a camminare

Non ho un sentiero per la felicità, davvero (no)

Non sono il tipo che è pentito di essere felice

Come Maniero il mio colore preferito è il nero

Come il cash che entra grosso

E mi comprerà un posto d’oro nel cimitero

Voglio ‘sto fumo che mi culla

Mentre la testa mi urla

Malinconia tranquilla, da qui in poi più nulla

Non sono affatto fatto tanto per le regole

Ma ho fatto tanto che mi sento sempre un po’ colpevole

Forse la vera forza è essere debole

E la felicità è dentro a panette bianche grosse come tegole

Alla fine fra’, chi se ne foxxe (ok)

Mi basta perdermi in un cocktail alle tre di notte, ehi

[Rit.]

Tu che cerchi di coprire tutto ma

A me che pregare sembra buffo

Siamo polvere e detriti

Macchie sui vestiti e

Ho visto come le dici (e)

Ma non ho visto cose nitide

Tutti quanti sono fuori

Pronti a puntare il dito agli altri

Ma il silenzio è dei grandi e fa





