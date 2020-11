Bianco & Dente duettano sulle note della significativa e coinvolgente “Morsa” (Testo)

In una fase come quella che al giorno d’oggi sta vivendo la società, ascoltare un brano come Morsa, deve quantomeno far riflettere un po’ tutti. Il singolo è frutto del meraviglioso duetto tra il cantautore e musicista torinese Alberto Bianco e il collega emiliano Giuseppe Peveri, meglio conosciuto come Dente, ed è disponibile da mercoledì 11 novembre 2020 su Inri / Artist First.

Ascolta e leggi il testo di questa significativa canzone, prodotta da Paolo Baldini Dubfiles, che da lunedì 16 novembre sarà accompagnata dal videoclip diretto da Gabriele Ottino (Sans Film), che vedrà protagonisti Viola Sartoretto (Raccattapalle) e Anthony Sasso (Ufficiale di gara).

Un po’ come i delfini (dai quali abbiamo tanto, ma davvero tanto da imparare) “Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare” recita il contagioso ritornello di “Morsa”, che mi auspico diventi veramente virale, molto più del cosiddetto Covid-19.

Il singolo colpisce e convince sin dal primissimo ascolto e mi auguro possa essere d’insegnamento a tutti noi e che possa quindi aiutare a neutralizzare, almeno in parte, la freddezza, l’egoismo e la diffidenza che ci attanaglia in questa a parer mio triste epoca per l’umanità.

Testo Morsa di Bianco & Dente

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





[1a Strofa: Bianco]

Un cucchiaio di perle nella tua bocca

Le ginocchia sbucciate e la gonna corta

Una palla da tennis nella tua borsa

E il tuo cane perché l’hai chiamato Morsa

All’acquario di Genova ti sei commossa

Dai delfini c’è solo da imparare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

[Rit.: Bianco]

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

[2a Strofa: Dente, *Dente & Bianco*]

Le campane che suonano a festa

Hai trent’anni da un’ora ma ti detesti

Intrappolata dentro le tue calze a rete

Bevi di corsa anche se non hai più sete

Il regalo più bello di tuo fratello

È una lettera scritta a mano

Dai fratelli c’è sempre da imparare

Se uno sta *male gli altri lo vanno a salvare*

[Rit.: Bianco & Dente]

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare





[Ponte: Bianco & Dente]

Una canzone alla radio, un film alla TV

Una notte d’amore e i tuoi capelli blu

Un amico che torna e non ti lascia più

Chi ti vuole bene e chi di più

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

[Tir.: Bianco & Dente]

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

Se uno sta male gli altri lo vanno a salvare

[Conclusione: Bianco, (Dente), *Bianco & Dente*]

In mezzo al mare (Gli altri lo vanno a salvare)

Senza il lavoro (Gli altri lo vanno a salvare)

Del compro oro (Gli altri lo vanno a salvare)

Si spezza il cuore (Gli altri lo vanno a salvare)

*Con le parole* (Gli altri lo vanno a salvare)

*Quando ha fame* (Gli altri lo vanno a salvare)

*Anche se piove* (Gli altri lo vanno a salvare)

*E ogni volta che cade,* gli altri lo vanno a salvare