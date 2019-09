Nuela – Carote: audio, live video e testo della contagiosa canzone inedita presentata alle audizioni di X Factor 13

Rilasciato il 22 settembre 2019 in modo indipendente, Carote è un singolo inedito presentato da Emanuele Crisanti, in arte Nuela, alle audizioni di X Factor 13 andate in scena lo scorso 19 settembre, ricevendo il pollice in su dai quattro giudici Samuel, Mara Maionchi, Malika Ayane & Sfera Ebbasta e non solo, perché questo pezzo è divenuto a dir poco virale: leggi il testo e ascolta e guarda il live video sul palco di X Factor 2019, sulle note di questo brano scritto di suo pugno, che gli ha consentito di superare la seconda fase delle audizioni e passare al Bootcamp.

E’ una track alla Young Signorino definita “demenziale” ma nonostante questo, ha fatto breccia sia sui giudici (il rapper Sfera Ebbasta ha definito questo ragazzo un genio) che sul pubblico in studio (con tanto di standing ovation), ma anche su quello da casa, divenendo una delle canzoni più discusse e apprezzate, nonché contagiose e ricercate nel web, che a detta di Emanuele, è stata scritta in maniera spontanea, quindi non ha un significato ben preciso o metaforico.

Ma chi è Nuela? Come detto il vero nome è Emanuele Crisanti, ha 16 anni, è nato e vive a Roma ed è al quarto anno di liceo classico. Si è presentato alle audizioni nella categoria Under Uomini ed ha tantissima voglia di far conoscere agli italiani i suoi brani, perché ne ha scritti altri (iniziò a scrivere canzoni quando aveva 14 anni e ne tiene nel cassetto una ventina) e non mancheranno occasioni per ascoltarne altri, perché questo ragazzo ha ricevuto ben 4 si, colpendo in particolar modo Mara Maionchi e il rapper classe ’92 di Sesto San Giovanni, divenendo un personaggio da prima pagina dei principali quotidiani nazionali. Infine una curiosità sulla scelta di chiamarsi Nuela, un soprannome affibbiatogli dagli amici, che in seguito Emanuele decise di far divenire il suo nome d’arte.

Nuela Carote testo

Nuela

[x2]

Carote, carote

Solo carote

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi

Parliamo di carote.





Aran-cione

Mine-strone

Aran-arancione

Mine-mine-minestrone (yah).

La mia devozione

Solo alle carote

Arrivo nella galleria

Investo un sacerdote.

Carote, carote

Solo carote (skrrt, skrrt)

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote (yah)

Le scuote e le percuote

Cellula eucariote

Mica frigoriferi, parliamo di carote.

Vedi il mio nome?

Diventi omozigote

Cosa sei? Che ne sai?

Vedo solo carote

Le rime con ote

Sono finite (sono finite)

Quindi arm (quindi?)

ARMADIO!





Carote, carote (ye-yeah)

Solo carote (skrrt, skrrt)

Le regalo a mio nipote

Diventano banconote (carote)

Le scuote e le percuote (yeh)

Cellula eucariote (yah)

Mica frigoriferi, parliamo di carote.

Nuela, citofoni

Citofoni, Nuela

(Citofoni, Nuela, ehi, Nuela).





