Nuela – Frozen: audio e testo nuova canzone presentata nella finale di X Factor 2019

Quei cattivoni di giudici di X Factor lo scartarono dopo averci contagiato con il tormentone Carote, ma in occasione della finale, lo hanno inviato per interpretare e quindi lanciare la sua Frozen, terzo simpatico pezzo del rapper Nuela, che sta già divenendo virale. Il testo e l’audio.

Sembrava essere un concorrente predestinato al talent show e invece, dopo aver presentato su quel palco Ti Voglio Al Mio Funerale, esattamente in occasione del Bootcamp della tredicesima edizione del programma, i giudici decisero di poter fare a meno di Emanuele Crisanti, in arte Nuela, per lo sconforto di chi si era ormai innamorato delle sue canzoni e del suo inconfondibile stile, che sotto certi aspetti, ricorda quello di Myss Keta.

E’ ora tornato sul “luogo del delitto”, sul palco del Mediolanum Forum di Assago, con questo simpatico pezzo, scritto di suo pugno e prodotto da Alessandro Manzo. Mentre al cinema viene trasmesso Frozen 2, Emanuele ci presenta la sua personalissima Frozen, nella quale non potevano ovviamente mancare citazioni alla protagonista Elsa e naturalmente al Natale, sempre più vicino. Nuela l’ha cantata al termine di Ante Factor, il pre-show condotto da Pilar Fogliati e Achille Lauro, per preparare il pubblico alla finalissima vinta dalla giovanissima Sofia Tornambene.

Nuela Frozen testo

Download su: iTunes

We wish you a Merry Christmas

(Uh, uh, uh, baby)

Nuela

Jingle bells, jingle bells, lo sento da settembre

settimana bianca ma mi è venuta la febbre

voglio andare al mare, sono sotto le coperte

no, questo Natale, io non voglio fare niente.

Caro babbo Natale,

non mi fare aspettare,

voglio tanti regali

falli arrivare domani

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo long island dentro la baita

1, 2, 3, ehi

Io mi sento il Grinch

freddo come Elsa

è già Capodanno

e faccio una festa

let it snow

tutta la notte

let it go

come Frozen

let it snow

tutta la notte

let it go

come Frozen





Pandoro o panettone

te lo trovi al cenone

ma non con i canditi

per favore!

e se non vuoi venire

non è un problema

questo Natale

insieme alla Befana.

Caro babbo Natale,

non mi fare aspettare,

voglio tanti regali

falli arrivare domani

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo long island dentro la baita

1, 2, 1, 2

Caro babbo Natale,

non mi fare aspettare

voglio tanti regali

falli arrivare domani

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo long island dentro la baita

1, 2, 3, ehi

Io mi sento il Grinch

freddo come Elsa

è già Capodanno

e faccio una festa

let it snow

tutta la notte

let it go

come Frozen

A Natale puoi

mangia quanto vuoi

a Natale puoi

tornare dai tuoi

A Natale puoi

mangia quanto vuoi

a Natale puoi

ma va a casa va!





Caro babbo Natale,

non mi fare aspettare

voglio tanti regali

falli arrivare domani (domani)

vengo con te sulla slitta

spazzaneve sulla pista

prendo long island dentro la baita

1, 2, 3, ehi

Io mi sento il Grinch

freddo come Elsa (come Elsa)

è già Capodanno

e faccio una festa

let it snow

tutta la notte

let it go

come Frozen

let it snow

tutta la notte

let it go

come Frozen

(Merry Christmas)





