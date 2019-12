Kehlani – All Me feat. Keyshia Cole: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato lunedì 23 dicembre 2019, All Me è un singolo di Kehlani con la collaborazione di Keyshia Cole, che tuttavia non farà parte del secondo album in studio, successore di SweetSexySavage (gennaio 2017). Per la cronaca, il prossimo disco si intitolerà While We Wait e verrà pubblicato il prossimo 22 febbraio via Atlantic Records.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa contagiosa canzone, scritta a quattro mani dalle cantanti statunitensi e prodotta da P-LO (Paolo Rodriguez) & Reece Beats.

Per quel che concerne il significato, nel brano si parla di una relazione affettiva veramente molto bella, direi quasi perfetta: Kehlani si fida ciecamente del suo partner e di questo rapporto e si reputa molto fortunata ad averlo conosciuto e fatto entrare nella sua vita e la cosa credo sia reciproca. Successivamente, nel pre-ritornello, spiega cosa lo rende così speciale: per prima cosa, egli ha accolto tutti i suoi difetti, l’ha accettata per quello che è insomma, e in secondo luogo, stare lontana da lui la fa soffrire, quindi è veramente molto coinvolta. Nel ritornello, avvisa che questa persona è tutta sua e che quindi il suo cuore è solo per lei. Nella seconda strofa, è la volta della Cole, che in maniera piuttosto similare alla collega, canta di aver trovato la felicità e di riuscire finalmente a dormire sonni tranquilli, perché con questa persona, la vita è praticamente perfetta. E’ innegabile che oggi, questo tipo di relazioni siano piuttosto rare…

Kehlani – All Me testo e traduzione

[Intro]

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that, that’s all me ri—

[Verse 1]

Never had a moment

Where I ever questioned ya, questioned ya

You already know that

I ain’t never stressed with ya, stressed with ya

Love me and you own that, uh

That’s why I’m so impressed with ya, blessed with ya

If you haven’t noticed

I am at my best with ya, best with ya, yeah

[Pre-Chorus]

Yeah, you know you’re my heart

Yeah, they know I’m about you

I hate when we’re apart ’cause I love me around you

Embraced all my flaws when you didn’t have to

Stay holding me down, even when I’m not around

[Chorus]

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that that’s all me right there

When you see him, know that’s all me (All me)

When you see him, know that’s all me (All me)

When you see him, know that that’s all me right there

[Verse 2: Keyshia Cole]

And though I’m in a moment, yeah, moment all by myself

But lovin’ every minute, yeah, every minute that we share

I been in my bag with you (Bag with you)

They know I ain’t playin’ ’bout you (Playin’ ’bout you)

I been eatin’ right and sleepin’ through the night

For the first time in a long time

[Pre-Chorus: Keyshia Cole]

That’s why you know you’re my heart (My heart)

Yeah, you know I’m about you (I’m so about you)

I hate when we’re apart

‘Cause I love me around you (Can’t be without you)

And embraced all my flaws even (Oh)

When you didn’t have to (Hey)

Stay holdin’ me down (Oh)

Even when I’m not around (Oh)

[Chorus: Kehlani & (Keyshia Cole)]

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that’s all me (Please, see you; I see you)

When you see him, know that that’s all me right there (Right there)

When you see him, know that’s all me (Oh-oh-ooh)

When you see him, know that’s all me (Eh-eh-hey)

When you see him, know that that’s all me right there (Right there)





[Bridge]

All me, all me, all me

When you see him, yeah, you see all me

When you walk by, that walk’s all me

That talk’s all me, yeah, all, all, me

All me, all me, all me

When you see him, yeah, you see all me

When you walk by, that walk’s all me

That talk’s all me, that’s all me, yeah

[Chorus]

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that that’s all me right there

When you see him, know that’s all me

When you see him, know that’s all me (All me)

When you see him, know that that’s all me right there





Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che, che è tutto mio

Non ho mai avuto un momento

In cui ho mai dubitato di te, dubitato di te

Questo lo sai già

Non mi sono mai stressata con te, stressata con te

Mi ami e mi possiedi, uh

E’ per questo che sono così colpita da te, sono fortunata ad avere te

Se non l’hai notato

Do il mio meglio con te, il meglio con te, sì

Sì, sai che sei il mio cuore

Sì, sanno che sono fatta per te

Odio quando siamo lontani perché sto bene con te

Hai abbracciato tutti i miei difetti quando non eri tenuto a farlo

Sento il tuo abbraccio, anche quando non sono con te

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (tutto mio)

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (tutto mio)

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio





E anche se sono per un momento, sì, momento tutta sola

Ma godendomi ogni minuto, sì, ogni minuto che condividiamo

Sono in una botte di ferro con te (in una botte di ferro con te)

Sanno che non sto scherzando a te (sto scherzando a te)

Ho mangiato bene e ho dormito tutta la notte

Per la prima volta dopo tanto tempo

Ecco perché sai di essere il mio cuore (il mio cuore)

Sì, lo sai che sono fatta per te (sono proprio fatta per te)

Odio quando siamo lontani

Perché sto bene con te (non posso stare senza di te)

E hai abbracciato tutti i miei difetti anche (Oh)

Quando non eri tenuto a farlo (Hey)

Sento il tuo abbraccio (oh)

Anche quando non sono con te (oh)

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (per favore, lo vedi, io ti vedo)

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio (proprio)

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (Oh-oh-ooh)

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (Eh-eh-hey)

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio (proprio)

Tutto mio, tutto mio, tutto mio

Quando lo vedi, sì, vedi tutta me

Quando gli passi davanti, quella passeggiata è tutta me

Quel discorso è tutto mio, sì, tutto, tutto, mio

Tutto mio, tutto mio, tutto mio

Quando lo vedi, sì, vedi tutta me

Quando gli passi davanti, quella passeggiata è tutta me

Quel discorso è tutto mio, tutto mio, sì

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio

Quando lo vedi, sappi che è tutto mio (tutto mio)

Quando lo vedi, sappi che è proprio tutto mio

