Ntò – Salut feat. Speranza: audio e testo del nuovo singolo

Rilasciato il 1° novembre 2019 via Epic, Salut è un singolo del napoletano Antonio Riccardi, in arte Ntò, interamente in dialetto napoletano e con la collaborazione del collega casertano Ugo Scicolone, aka Speranza.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, prodotta da Antonio Visciano, artisticamente conosciuto come Dj Klonh.

Ntò – Salut testo e traduzione

[Introduzione: Ntò]

(Fratm

Port ati doj Dom Pérignon

O moment’ è important

La musica dirige il clown

Speranza)

[Rit.: Ntò & (Speranza)]

Brindamm ‘a salut’ e chi nu ng salut’

Vevimm e c’ scurdamm, fratè, salut’

Case enorm’, o cinm rind e salon’ (salut’)

P’ cient’ ann’ ‘sti sord, fratè, salut’ (salut’)

Ra Casert’ a Napl, fratè, salut’ (salut’)

E chi e nuj sta chius’ e chi nu’ ng sta chiù (salut’)

N’ vers’ ‘nu poc nderr pe’ uagliun (salut’)

Stamm ind o local, è megl che salut’

[1a Strofa: Ntò]

Chest è a robba nfam, è l’unica che sacc

L’aggia fatt spazij miezz e piazz e spaccij

Primm e vre sul tatuagg’ nfacc

Primm ca’ ‘sta gent ricev: “No saccij”

Miezz a chisti pazz’, man e 22

… primm ca’ uagliona toj

Po’ ‘na nott’ o sunator

Teng ‘a visual’ chiù complet’, ij so ‘na torr

Complet’ Dior

Nguoll a ess, nguoll a me, diamant e or

Candelin’ part’n a rind a Camboose

Camerier’ attuorn che cammis mbus

Cannabis, e nomm ra gang, piezz ngann appis

… p’ c’ fa capì

Giacca a loro pian, nu’ m’ può cupià

Stunat’ comm e rubin’ e l’oro bianc’

T’è fatt ruj ann, n’er ‘na rapin’

P’ me e social nun l’erna arapì

[Rit.: Ntò & (Speranza)]

Brindamm ‘a salut’ e chi nu ng salut’ (salut’)

Vevimm e c’ scurdamm, fratè, salut’ (salut’)

Case enorm’, o cinm rind e salon’ (salut’)

P’ cient’ ann’ ‘sti sord, fratè, salut’ (salut’)

Ra Casert’ a Napl, fratè, salut’ (salut’)

E chi e nuj sta chius’ e chi nu’ ng sta chiù (salut’)

N’ vers’ ‘nu poc nderr pe’ uagliun (salut’)

Stamm ind o local, è megl che salut’

[2a Strofa: Speranza]

N’agg passat’ e peggij, meglij mai capitat

Mo’ vieni a dettà legg, finisc decapitat

Burdell’ nde capital’

Parln co’ capitan’

Margin’ e illegalità

Ndò carcer, mentalità

E pur o can è nfam sij o padron è doganier’

‘A fam’ m’ precede, specialmente ndo paese

Ij song’ o furastier ca’ t’arrobb a fatic’

Sit’ ‘na mass e fraced, vir comm o dic’

Vest’ ancor’ parallel’, fann rap p’ l’asil’

Intellettiv’ par’ a zero, n’ veng’ re palazzin’

Tu m’ parl a c’epp r’evr e arragion’ e muoij a terr’

E sord nu’ ten’n e pier ma però ten’n e scell’

T’ si fatt a cascett’

Et crois-moi personne m’achète

Moi j’te coupe à la machette

J’te revends produit Kasher

Chi nun ma crerrut, pur e stat’ sincer’

A taglia ngopp a machin, p’ coser ra’ Singer

(Spall’ a sott’, spall’ a sott’)





[Rit.: Ntò & (Speranza)]

Brindamm ‘a salut’ e chi nu ng salut’ (salut’)

Vevimm e c’ scurdamm, fratè, salut’ (salut’)

Case enorm’, o cinm rind e salon’ (salut’)

P’ cient’ ann’ ‘sti sord, fratè, salut’ (salut’)

Ra Casert’ a Napl, fratè, salut’ (salut’)

E chi e nuj sta chius’ e chi nu’ ng sta chiù (salut’)

N’ vers’ ‘nu poc nderr pe’ uagliun (salut’)

Stamm ind o local, è megl che salut’ (salut’)





Fratello

Porta altri due Dom Pérignon

Il momento è importante

La musica dirige il clown

Speranza

[Rit]

Brindiamo alla salute di chi non ci saluta

Beviamo e dimentichiamo, fratello, saluta

Case enormi, il cinema nel salone

Per cento anni questi soldi, fratello, saluta

Da Caserta a Napoli, fratello, saluta

A chi di noi sta in galera e chi non ci sta più

Ne verso un poco a terra per i ragazzi

Stiamo dentro al locale, è meglio che saluti

Questa è la roba infame, è l’unica che so

Le ho fatto spazio in mezzo alle piazze di spaccio

Prima di vedere solo tatuaggi in faccia

Prima che questa gente diceva: “Non lo conosco”

In mezzo a questi pazzi, in mano le 22

… prima con la tua ragazza

Poi una notte il suonatore

Ho la visuale più completa, io sono una torre

Completo Dior

Addosso a lei, addosso a me, diamanti e oro

Candeline partono dentro la Camboose

Camerieri attorno con le camicie bagnate

Cannabis, il nome della gang, pezzi al collo appesi

… per farci capire

Giacca a loro piano, non mi puoi copiare

Stona come i rubini e l’oro bianco

Ti sei fatto due anni, non era una rapina

Per me i social non dovevano aprirli





[Rit]

Ne ho passate di peggio, meglio mai capitato

Ora vieni a dettare legge, finisci decapitato

Bordello nelle capitali

Parlano col capitano

Margine e illegalità

In carcere, mentalità

E pure il cane è infame se il padrone è doganiere

La fama mi precede, specialmente nel paese

Io sono il forestiere che ti ruba il lavoro

Siete una massa di marci, vedi come lo dico

Vesto ancora parallelo, fanno rap per l’asilo

Intellettivo pari a zero, non vengo dalle palazzine

Tu mi parli a ceppo d’erba e ragiono e muoio a terra

I soldi non hanno i piedi, ma hanno le ali

Ti sei fatto la cascetta

E fidati di me, nessuno mi compra

Sto tagliando con un machete

Sto vendendo il prodotto Kasher

Chi non mi ha creduto, pure è stato sincerato

La taglia sulla macchina, per cucire da Singer

(Spalle sotto, spalle sotto)

[Rit]

