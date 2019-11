Eugenio Campagna interpreta Scomparire di Giovanni Truppi a X Factor 2019: testo della canzone sull’anoressia

Eugenio Campagna ha colpito tutti nella seconda puntata di X Factor con la cover di Scomparire, brano del cantautore napoletano Giovanni Truppi tratto dall’album Solopiano, uscito il 7 marzo 2017, ma originariamente uscito nel 2009.

Leggi il testo, ascolta la canzone e guarda il video dell’esibizione di Eugenio al secondo live della tredicesima edizione del talent show, l’ultima della serata.

E’ stata veramente molto emozionante la performance di questo ragazzo, sulle note di una toccante e meravigliosa canzone sul dramma dell’anoressia, una brutta patologia che fino a qualche anno fa aveva come vittime quasi esclusivamente le ragazze ma che purtroppo oggi coinvolge anche molti ragazzi. Non era facile reinterpretare un pezzo del genere ma a parer mio Campagna c’è riuscito alla grande, trasmettendo non poche emozioni alla platea.

Giovanni Truppi – Scomparire testo

Le persone sono di cristallo

Mia sorella dorme poco la notte

E con oggi fa sette dottori che ha visto

E anche oggi ha sperato di avere qualcosa di storto nel corpo





Uno che almeno non dica pazza

Uno almeno che mi sappia dire

Questo dolore da dove viene?

Come si chiama? E che vuol dire

La vita è una cosa spigolosa

La gente corre dietro qualcosa

Ed io verrò da te

E tu verrai da me

Così vediamo se

Due che si abbracciano strettissimi

Ce la fanno a scomparire

Mia sorella ha il cuore di cristallo

E si arrabbia se non la tratti da grande

Ma mi ha detto che chi è grande

Si fa meno domande, esce il sabato sera

E non si confonde

La vita è una cosa spigolosa

La gente corre dietro qualcosa

Ed io verrò da te

E tu verrai da me

Così vediamo se

Due che si abbracciano strettissimi ce la fanno

A scomparire





E ora che abbiamo capito

Che siamo soltanto richieste di aiuto

Ci sembrerà poco meno che un giorno

Due che si abbracciano strettissimi ce la fanno

Due che stanno vicinissimi ce la fanno

Due che si abbracciano strettissimi ce la fanno

A scomparire.





