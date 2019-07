Ntò – Famoso feat. Nicola Siciliano: audio e testo della nuova canzone

Disponibile dal 26 luglio 2019 via Epic Records, Famoso è un singolo del rapper napoletano Nicola Ricciardi, in arte Ntò, con la collaborazione del collega partenopeo Nicola Siciliano. Leggi il testo e ascolta questo brano, scritto dagli interpreti e prodotto da Giacomo Galletti, in arte MadReal.

Un tempo, un artista riusciva ad emergere grazie alla creatività, al talento e al costante impegno, oltre a quel un pizzico di fortuna che nella vita non guasta mai. Oggi, nell’era dei social network, tante persone si illudono di poter diventare ricche e famose grazie a questi strumenti. Il problema è che ciò che spinge realmente la gente a diventare un artista, sono solo i soldi e la fama.

Ntò – Famoso testo e traduzione

[Ntò]

Non sono mai stato un buon esempio

Non so che dici, no, non ti seguo

Siamo cresciuti nella miseria

Girando lo scooter a riserva

[Ntò]

E invece mo siamo famosi (siamo famosi)

Si tatuano frasi nostre d’amore (frasi d’amore, frasi d’amore)

Anche se noi non vediamo amore (non ce sta, non ce sta)

Fanno le foto, siamo famosi (siamo famosi)

[Ntò]

Grazie a Dio salgo i gradini (ah)

Droga a scopo ricreativo

Nel letto insieme a due tipe

Fai presto a dire sono famoso (famoso, so famoso)

Ma la tua parola pesa qualcosa? (pes nient, pes nient, nun pes nient)

[Ntò]

Daccapo via la mezza manica

Collana VVS Choc (Choc)

Le nostre pietre fatte in Africa (in Africa)

Ci penso e c’ho la pelle d’oca (brrrr)

Fissa in testa ho la banca centrale europea, una barca di soldi

Stirpe Nova pirati, partenopei, è una caccia al tesoro

Me dispiac tesò (tesò)

Vesto solo Maison

Spendo tutti i tuoi sos

In escort e resort (cash)

Tengo al dito una gemma che accieca gli occhi

Quelli puntati ne sono troppi

Il mio corpo è una galleria di pittori

Tutto l’anno gli slide di Louis Vuitton





[Ntò & (Nicola Siciliano)]

Perché mo so famoso

(Pecchè mo so famos)

E miezz a via me chiammn ammor

(E miezz a via me chiammn ammor)

Anche se noi non vediamo amore

(Pur si nuij nun vulimm ammor)

Fanno le foto, siamo famosi

(Fann na fot, simm famos)

[Ntò]

Grazie a Dio salgo i gradini (yee)

Droga a scopo ricreativo

Nel letto insieme a due tipe

Fai presto a dire sono famoso

(Fai ambress a dicer so famos)

Ma la tua parola pesa qualcosa?

(Nun pes nient, nun pes nient, nun pes nient)

[Nicola Siciliano]

So famos, so famos

Nun ‘o facc pe sord

Ma sultant p’ammor (sultant p’ammor)

Pecchè po vogl ammor (po vogl ammor)

Chi po se sent sul

Perd curagg e ‘o core (si, si, si)

Parl senza nu limit (ahah)

Parl a vocc ammiscann st’ammirij mo

So crisciut cumpagn int ‘o rione, bro’

Ca povere mmane pecchè ca nun schiov

Rimm e me pecchè c’abbasc nun ce sta scol

Esempij pigliat a sott e pat nuostr

Mentre ca c’accirn co Padre Nostro

Sparm ‘nguoll e dimm quant cost

A essr schiav a nu sistem e scort

Stann tutt firmat Gucci e Louis Vuitton

Fumm pe chi sfog e si nun sfog mor

Fumm pe social e chi nun ce riesc sfonn

Fumm pe sta buon e si nun ce riesc sfong

Tutt e pensier mi ca me vonn ra l’odio

Pensn e parol mentr e sord no

Piens comm e trist a ce vere famos (yes)

Bianc e bianc contr e facc lor

Bang bang, ce vonn fa for

Invece mo.

Sono famoso, sono famoso

Non lo faccio per soldi

Ma solo per amore

Perché voglio amore

Chi poi si sente solo

Perde il coraggio nel cuore

Parlo senza limiti

La bocca parla mischiando…

Con le mani povere perché qua non smette di piovere

Sono cresciuto nel rione, compagno

Dimmi perché qui non ci sono scuole

Esempi… Padre Nostro

Mentre qua ci uccidono col Padre Nostro

Sparami addosso e dimmi quanto costa

Essere schiavi di un sistema di scorta

Vestono tutti abiti firmati Gucci e Louis Vuitton

Fumo per chi si sfoga e chi non si sfoga muore

Fumo per i social e chi non riesce a sfondare

Fumo per stare calmo e se non ci riesco spacco tutto

Tutti i miei pensieri… odio

Pensando alle parole mentre i sordi no

Penso a com’è triste essere famosi

Bianco e bianco contro le loro facce

Bang bang, vogliono farci fuori

Invece adesso

