Seoul Town Road – Lil Nas X feat. RM dei BTS: ascolta il nuovo remix di Old Town Road (con testo e traduzione)

Old Town Road di Lil Nas X sta spopolando in tutto il mondo e non è un caso che siano nati diversi remix, l’ultimo dei quali battezzato Seoul Town Road, con la collaborazione di RM dei BTS, disponibile dal 24 luglio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa versione della hit, con una strofa nuova firmata da RM.

In questo ennesimo remix, il membro della pop band sudcoreana, canta di possedere una homi, ovvero una zappa tradizionale coreana, utilizzata per scavare, togliere le erbacce, arare e piantare semi, che nel 2018 ha avuto un boom di vendita negli USA. E’ inoltre stata recentemente proclamata da Quartz, come miglior strumento per il giardinaggio della primavera 2019. Con questa zappa, RM dice che riuscirà a trovare denaro.

Seoul Town Road testo e traduzione – Lil Nas X feat. RM

[Intro: RM]

Yeah, I’m gonna take my horse to the Seoul town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

I’m gonna take my horse to the Seoul town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

(Kio, Kio)

Sì, porterò il mio cavallo per le strade di Seoul

Cavalcherò finché non ne posso più

Porterò il mio cavallo per le strade di Seoul

Cavalcherò finché non ne posso più

[Verse 1: Lil Nas X]

I got the horses in the back

Horse tack is attached

Hat is matte black

Got the boots that’s black to match

Ridin’ on a horse, ha

You can whip your Porsche

I been in the valley

You ain’t been up off that porch, now

Ho i cavalli nella parte posteriore

I finimenti sono attaccati

Il cappello è nero opaco

Ho gli stivali neri da abbinare

In groppa al cavallo, ah

Puoi frustare la tua Porsche

Sono stato nella valle

Non puoi saltare da quel portico, ora

[Chorus: Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

Nessuno può dirmi nulla

Non puoi dirmi nulla

Nessuno può dirmi nulla

Non puoi dirmi nulla

[Verse 2: RM]

I got the homis in my bag (Yeah)

Have you heard of that? (Yeah)

Homis made of steel, from Korea, they the be-e-est

Ridin’ to the farm (Huh)

Grabbin’ all the corn (Huh)

We gon’ get yo’ money with my homi in your backyard

Ho una zappa nella mia borsa (Sì)

Ne hai sentito parlare? (Si)

Zappa in acciaio, proveniente dalla Corea, sono le migliori

Cavalcando verso la fattoria (Huh)

Prendendo tutto il grano (eh)

Procureremo soldi utilizzando la mia zappa nel tuo giardino





[Chorus: Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’

Nessuno può dirmi nulla

[RM]

You can’t tell me nothin’

Non puoi dirmi nulla

[Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’

Nessuno può dirmi nulla





[RM]

You can’t tell me nothin’

< Non puoi dirmi nulla

[Outro: RM]

Yeah, I’m gonna take my horse to the Seoul town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

I’m gonna take my horse to the Seoul town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

Sì, porterò il mio cavallo per le strade di Seoul

Cavalcherò finché non ne posso più

Porterò il mio cavallo per le strade di Seoul

Cavalcherò finché non ne posso più





