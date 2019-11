Nova Gorica – Starò Bene: audio e testo del singolo d’esordio per la colonna sonora di Oltre la Soglia

Rilasciato giovedì 7 novembre 2019, Starò Bene è il singolo d’esordio dei Nova Gorica, gruppo romano capitanato da Giulio Ronzoni. Il testo e l’audio della nuova e bella canzone, fuori in concomitanza con il rilascio di una soundtrack relativa a una nuova fiction Mediaset.

Questo interessante e gradevole brano, scritto e composto dall’emergente e promettente gruppo capitolino, al quale auguriamo ogni bene, fa parte della colonna sonora di Oltre la Soglia, serie tv trasmessa su Canale 5 da mercoledì 6 novembre 2019. L’inedito è stato utilizzato nel trailer promozionale di Oltre la Soglia e avremo inoltre modo di ascoltarlo alla fine dell’ultima puntata.

Nova Gorica – Starò Bene testo

Le 4…

leccami le dita, lingua d’asfalto

bestemmio, ma non perderò il controllo

resta…

recita requiem

mentre cado nell’oblio di quel che ero e quel che sono

io crollo

Cristo, perderò il controllo

ed è così…

oltre la schiuma dei giorni

io voglio condividere i miei vizi con te

mentre confesso, a quel che sono

d’aver dimenticato quel che ero.

Ma starò bene

te lo prometto

io starò bene

te lo prometto

io starò bene

te lo prometto

io starò bene.

E tu… non m’hai… lasciato lividi

ma sulla… mia pelle… ho ancora i brividi.





Le 4…

come le volte che ho pensato

di non aver vissuto e che la vita è un grande inganno

ma adesso….. mentre sto precipitando

fra hai letto il tuo sapore, tutto sembra avere un senso.

Ma starò bene

te lo prometto

io starò bene

te lo prometto.

E tu… non m’hai… lasciato lividi

ma sulla… mia pelle… ho ancora i brividi

e tu… non m’hai… lasciato lividi

ma sulla… mia pelle… ho ancora i brividi

e tu… non m’hai… lasciato lividi

ma sulla… mia pelle… ho ancora i brividi

e tu… non m’hai… lasciato lividi

ma sulla… mia pelle… ho ancora i brividi





Io starò bene

te lo prometto

io starò bene

te lo prometto.





