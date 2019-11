La Colonna sonora della serie Tv “Oltre la soglia”: info e titoli delle canzoni utilizzate nella fiction

Da giovedì 7 novembre 2019 è disponibile la colonna sonora ufficiale relativa alla prima stagione della serie televisiva Oltre La Soglia, trasmessa su Canale 5. Ideata da Laura Ippoliti e diretta da Monica Vullo & Riccardo Mosca, la nuova fiction vede protagonista Tosca Navarro (Gabriella Pession), neuropsichiatra e responsabile del reparto di neuropsichiatria infantile, che soffre a sua volta di schizofrenia. Saranno 12 gli episodi della prima stagione (in onda in sei prime serate) e in ognuno di essi viene raccontata la patologia di un paziente. Alcuni di questi casi sono ispirati a storie reali. I titoli e l’audio delle canzoni utilizzate nella fiction.

Nell’album relativo alla soundtrack, non sono tuttavia presenti brani di artisti come Coez, Gazzelle, Achille Lauro, Tiziano Ferro e Gemitaiz, scelti al fine di per accogliere il gusto dei giovani e le nuove tendenze trap, indie e rock. Un brano di quest’ultimo, è già stato utilizzato per il promo trailer della serie.

La colonna sonora originale, racchiude invece ben 35 tracce, gran parte delle quali opera dei compositori Pierangelo Fornaro e Corrado Carosio, che hanno creato musiche decisamente adatte allo scopo.

E poi ci sono canzoni (anche in inglese) veramente molto interessanti di artisti emergenti quali Virginia Mai, Nayda, Joelz, Minatore Interiore con il suo “E non e’ vero niente”, sesto estratto dall’album “30 anni vergine”, Black Eyed Dog, il rapper romano Taiyo Yamanouchi, noto anche con lo pseudonimo di Hyst, Roland Lewis, Dre Love, Emmanuel Sunnee, i Nova Gorica e gli Uramawashi, duo di Bari composto da Gaia Miolla e Nicolò Restaini, già concorrenti di The Voice 2018. Qui l’elenco di tutte le canzoni e in quale momento si sentono.





Oltre la soglia tracklist (colonna sonora serie tv Mediaset 2019)

Paranoia – Uramawashi 4:01 Quella luce che – Virginia Mai, Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:39 Quando il bene ci fa male – Nayda 4:33 Io ti cercherò – Uramawashi 3:43 Sto già meglio – Joelz 2:56 E non è vero niente – Minatore Interiore 5:57 Nuvola nera – Uramawashi 3:18 Tutto quello che ho – Nayda 3:20 Starò bene – Nova Gorica 3:20 M.J.R. – Black Eyed Dog 2:30 Korea del Nord – Hyst 2:52 Cool Night – Roland Lewis, Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:25 Back To The City – Dre Love 3:06 Blind Dive – Black Eyed Dog 3:17 Freedom – Emmanuel Sunnee 2:36 Brain Waves – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:34 Emicampo – Pierangelo Fornaro and Corrado Carosio 1:55 Afasia – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:41 Tosca – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 3:29 Anamnesi Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:22 Distonia – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:32 Ritrovarsi – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 4:00 Luci lontane – Corrado Carosio and Pierangelo Fornaro 3:00 Incentro – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 3:08 Fifteen – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:27 Inside And Out – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 0:56 Recovery – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:44 Mentale – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:26 Rette coincidenti – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:48 Ossessioni – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:18 Traiettorie – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:50 Borderline – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:34 Community – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:39 Disconnected – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 1:28 Loving Tosca – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro 2:21

Tutte le canzoni utilizzate in Oltre la soglia [In quale momento le sentiamo?]

Senza Di Me – Gemitaiz feat. Andrea Venerus & Franco 126 [utilizzata nel trailer promozionale]

Starò bene – Nova Gorica [utilizzata nel trailer promozionale e nel finale dell’ultima puntata]

Canzoni Episodio 1 e 2

Sto già meglio – Joelz [Si sente nella parte iniziale della prima puntata , al sesto minuto, e verso la fine del secondo episodio (01:40)]

, al sesto minuto, e verso la fine del secondo episodio (01:40)] Loving Tosca – Corrado Carosio & Pierangelo Fornaro [Si sente verso la fine della prima puntata, che sul sito Mediaset è suddivisa in dieci capitoli. Quindi all’inizio del decimo e ultimo capitolo.]

Sigla iniziale e finale

Non mi risulta vi sia una sigla iniziale, mentre sto ancora cercando di individuare la melodia che si sente alla fine della prima puntata ,che ritengo si sentirà anche alla fine degli episodi successivi.