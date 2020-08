Vaz Tè – Benedetta ft. IZI: audio e testo della canzone

Il rapper ligure Alessandro Guzzo, alias Vaz Tè, e il collega piemontese IZI, hanno unito le forze nel nuovo singolo Benedetta, disponibile ovunque da giovedì 20 agosto 2020 su Sony Music Italy.

Ascolta e leggi il testo di questa interessante canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Davide Ice e Don Joe.

Se IZI, al secolo Diego Germini, non ha di certo bisogno di presentazioni, Alessandro è un po’ meno celebre. L’artista classe 1992, il cui nome d’arte è ispirato al calciatore portoghese Ricardo Vaz Tè, attualmente attaccante del Portimonense, è originario di Genova ed è membro della crew Wild Bandana (della quale fa parte anche IZI) e del collettivo Drilliguria. Con il rapper classe ’95 di Savigliano, ha già collaborato, nel 2014 in Incipit, settimo singolo estratto da Kidnapped Mixtape, nel 2015 in Nuvolo, seconda traccia del mixtape Julian Ross Mixtape e nel 2017 nel singolo di successo intitolato Wild Bandana. I due artisti hanno collaborato anche in Manhattan, singolo di Tedua pubblicato il 5 giugno 2020, e nella traccia inedita mai rilasciata intitolata Pusher, prodotta da Sick Luke e spoilerata in una diretta Instagram.

Benedetta IZI Testo

Do-Do-Do-Do-Don Joe

Get this mothafucking Ice

Quello è il mio frate, fra’, è come il pane

De puta madre, de coca padre

Tutte le cose le ha sdoganate

Tutte le cose che puoi incontrare

So anche quante piastrelle ha sul pavimento

Quante piastrelle c’ha in movimento

Per il mio blocco, per quanto ci sono sotto

Luce più sotto se per me ha uno sguardo diverso

Anche se hai fatto parecchio cagare

Quella volta non ho affatto rimesso

Sono uno dei capi della Bandana e la fama per me non è un fatto riflesso

Non perdiamoci in chiacchiere

Siamo in mezzo alle macchine

Non puoi essere mio partner

Secondo me devi startene

(Rit.)

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che centri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differe-

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

[IZI]

Benedetta, benedetta questa vita anche se sta stretta

Stretta in vita, cintura, mi dipingo pittura

Benedetto perché ho detto bene

Ho benedetto la mia giungla insicura

Io vivevo da bastardo perché ero nel ghetto

Non sapevo che un bastardo è sempre benedetto

Io non stavo dentro il branco, che affetto

Sto crescendo coi miei scheletri dentro al cassetto

Benedetto il pavimento in cui dormivo

Le mie multe, le mie turbe, denunce del condominio

Benedetto il mio diabete, il mio pianeta le mie ombre

Benedetto chi le cerca, fan*ulo chi le nasconde

Benedetto chi mi odia, chi mi ama e i miei supporter

Benedetto chi mi loda un’allodola fa la corte

Una rondine che si impiglia ad un’altra perché dipendono

Siamo precipitati, precipizi che divergono

Benedetto pure ciò che non mi piace

Benedetta la Bandana, la famiglia, la mia pace

Benedetto il buio

Vado a letto se in silenzio

Sono nato a luglio

Si, sott’acqua, dove il vento nei polmoni come fossi lui

Fumo come fossi il fumo dei momenti bui

Chiudo strofe come fossi il Diego dei momenti duri

Perché resto benedetto coi problemi che hanno tutti

IZI

(Rit.)

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che centri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differe-

Benedetta, benedetta

Per me, ti giuro, sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

[IZI]

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta