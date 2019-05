Madonna: ascolta il nuovo singolo “I Rise” (testo e traduzione)

Dal 3 maggio è disponibile il nuovo singolo di Madonna che si intitola I Rise, secondo anticipo dell’atteso quattordicesimo album in studio Madame X, out il 14 giugno 2019. Audio, testo e traduzione in italiano della canzone.

Scritto con la collaborazione di Starrah & Jason Evigan, il brano ha un messaggio politico e contiene alcuni testi di una traccia mai rilasciata “Freedom”, trapelata online nel 2015.

L’inedito inizia con discorso un di Emma Gonzalez, dopo il massacro alla Marjory Stoneman Douglas High School avvenuto il 14 febbraio 2018, inerente la troppa facilità con la quale i cittadini reperiscono le armi.

I Rise testo – Madonna

[Emma Gonzalez]

Us kids don’t know what we’re talking about, that we’re too young to understand how the government works. We call BS

I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it

Just hold on to the little bit of magic in it

I can’t break down now

I can’t take that now

Died a thousand times

Managed to survive

I can’t break down now

I can’t take that (I can’t take that)

I rise

I rise

I rise up above it, up above it

I rise

I rise

I rise

Up above it all

There’s nothing you can do to me that hasn’t been done

Not bulletproof, shouldn’t have to run from a gun

River of tears ran dry, let ’em run

No game that you can play with me, I ain’t one

‘Cause I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it (Alright)

Just hold on to the little bit of magic in it

I can’t break down now

I can’t take that now (I can’t take that)

Died a thousand times

Managed to survive (I managed to survive)

I can’t break down now

I can’t take that (I can’t take that)

(Rise)

I rise (I rise)

I rise (Rise)

I rise up above it, up above it (Rise)

I rise (I rise)

I rise (Rise)

I rise

Up above it all

I managed to survive

Freedom’s what you choose to do with what’s been done to you

No one can hurt you now unless you want them to (Unless you want)

No one can hurt you now unless you love ’em too (BS!)

Unless you love ’em too

‘Cause I’m going through it

Yeah, I know you see the tragic in it

Just hold on to the little bit of magic in it (Magic in it)

I can’t break down now

I can’t take that (I can’t take that)





(Rise)

I rise (I rise)

I rise (Rise)

I rise up above it, up above it (Rise)

I rise (Rise)

I rise (Rise)

I rise

Up above it all

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yes, we can

We can get it together

We’ll rise up, we can get it together

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna rise up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yeah, we gonna get up

Yes, we can

We can get it together

We’ll rise up, we can get it together





I Rise traduzione Madonna

[Emma Gonzalez]

Noi bambini non sappiamo di cosa stiamo parlando, che siamo troppo giovani per capire come funziona il governo. Chiamiamo BS

Ci sto passando

Sì, so che ci vedi del tragico in questo

Tieniti stretto un po’ di magia

Non posso crollare adesso

Non posso accettarlo

Morire mille volte

Riuscire a sopravvivere

Non posso crollare ora

Non posso accettarlo (non posso accettarlo)

Mi alzo

Mi alzo

Mi alzo al di sopra di esso, al di sopra di esso

Mi alzo

Mi alzo

Mi alzo

Al di sopra di tutto

Non c’è nulla che tu possa farmi che non sia stato fatto

Non a prova di proiettile, non dovrebbe essere necessario fuggire da una pistola

Il fiume di lacrime si è prosciugato, li lascerò scappare

Non c’è gioco a cui tu possa giocare con me, io non sono il tipo

Perché ci sto passando

Sì, so che ci vedi del tragico in questo (Va bene)

Tieniti stretto un po’ di magia

Non posso crollare adesso

Non posso accettarlo (non posso accettarlo)

Morire mille volte

Riuscire a sopravvivere (sono riuscita a sopravvivere)

Non posso crollare adesso

Non posso accettarlo (non posso accettarlo)





(Mi alzo)

Mi alzo (mi alzo)

Mi alzo (Mi alzo)

Mi alzo al di sopra di esso, al di sopra di esso (Mi alzo)

Mi alzo (mi alzo)

Mi alzo (Mi alzo)

Mi alzo

Al di sopra di tutto

Sono riuscita a sopravvivere

La libertà è ciò che decidi di fare con ciò che è stato fatto a te

Nessuno può farti del male ora, a meno che non sia tu a volerlo (a meno che tu non voglia)

Nessuno può farti male adesso a meno che non li ami anche tu (BS!)

A meno che non li ami anche tu

Perché ci sto passando

Sì, so che vedi del tragico in questo

Basta tenerti stretto un po’ di magia (magia)

Non posso crollare ora

Non posso accettarlo (non posso accettarlo)

(Mi alzo)

Mi alzo (mi alzo)

Mi alzo (Mi alzo)

Mi alzo al di sopra di esso, al di sopra di esso (Mi alzo)

Mi alzo (mi alzo)

Mi alzo (Mi alzo)

Mi alzo

Al di sopra di tutto

Sì, ci alzeremo (o “insorgeremo”)

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì possiamo

Possiamo farlo insieme

Ci alzeremo, possiamo farlo insieme

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì, ci alzeremo

Sì possiamo

Possiamo farlo insieme

Ci alzeremo, possiamo farlo insieme

