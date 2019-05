Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha – No Lo Trates: video ufficiale, testo e traduzione

Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta l’audio di No Lo trates, singolo di Pitbull con la collaborazione di Daddy Yankee & Natti Natasha.

Rilasciata il 26 aprile 2019, la nuova, orecchiabile e simpatica canzone, caratterizzata da un testo in inglese e soprattutto spagnolo, vede la cantautrice dominicana corteggiata dal donnaiolo Pitbull e dal rapper portoricano. Il filmato è stato diretto da Andrew Sandler.

Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha – No Lo Trates traduzione

[Natti Natasha]

Non provarci, no

[Pitbull]

Natti Natasha

[Daddy Yankee]

Pitbull

[Natti Natasha]

Non cercare di ingannarmi

[Pitb.]

Mr. Worldwide, andiamo

[Natti]

So che hai un’altra

[Daddy]

Natti

[Pitb.]

tesoro, non fare così con me

[Natti]

E mi vuoi per hmmm

[Pitb.]

Dai!

Daddy Yankee

[Daddy]

Non vendo fumo, con te sono stato sincero

Farne un caso è illecito

Quel pettegolezzo me lo fumo, il tuo punto di vista lo farò bruciare

Non sto parlando di guardia, ma tu sei l’ufficiale

Aspettando te non ho parlato con nessuna

Anche se sono in libertà e non le ho dato corda

Con il record pulito, sono colpevole, hey yeah!

Vivo alla mia maniera

Ti so la tavola se mi chiedi la legna

Mi chiamano Colombo, pianta bandiera

Tu parli come se mi conoscessi

[Natti & (Daddy)]

Non provarci, no (Ey-ey-ey-ey-yeah)

Non cercare di ingannarmi

So che hai un’altra (ma quale un’altra, ma quale un’altra)

E mi vuoi solo per hmmm

[Pitb.]

Eeeeeeyooooooo

[Daddy]

Pitbull

[Pitb.]

Biddy bing bing bang, non voglio il tuo amore

Voglio solo spassarmela davvero, davvero, davvero

Biddy bing bing bang, non voglio giocare con il tuo amore

Dico la verità anche quando mento

Qui non ci sono giochetti, parliamo chiaramente

E facciamolo bene

Sinceramente, piccoletta, mi fai impazzire

Con quel vestitino corto, che bella che sei tesoro

Tesoro sei dura come il piombo

Così calda che sudi

Qui nessuno sta mentendo

Allora, tesoro, non mi dire (Wooh)

[Natti & (Daddy)]

Non provarci, no (Ey-ey-ey-ey-yeah)

Non cercare di ingannarmi

So che hai un’altra (ma quale un’altra, ma quale un’altra)

E mi vuoi solo per (Dididiri Daddy, Dididiri Daddy-addy, Natti)

[Natti]

Vuoi essere il mio amore, e mi dici che sei sincero-o

Me lo chiedi cortesemente, mi prometti il mondo intero

So qual è il mio valore e non voglio un bandito-o

Ho un cuore e merito l’amore di un vero uomo

Sono pronta per ballare

Sono pronta per godere

Sono pronta ma dimmi

[Natti & (Daddy)]

Non provarci, non farlo

Non cercare di scherzare con me

So che hai un’altra

E mi vuoi solo per hmmm (Dididiri Daddy, Dididiri Daddy-addy)

[Daddy & Pitb.]

Non ti ho tradita

[Pitb.]

Tesoro, sai che c’è?

[Daddy]

Si sei inventata tutto per vedere se confesso

[Daddy & Pitb.]

Non ti ho tradita

Amico, sai come stanno le cose

[Daddy]

Si sei inventata tutto per vedere se confesso

[Daddy]

Ey Ey, Natti Natti Natti

[Pitb.]

Pitbull

[Daddy]

E il siki papà papà papà

[Pitb.]

Daddy Yankee





[Daddy]

C’è una differenza tra un fiore e le foglie che lo circondano

E le foglie che lo circondano

Perché un’altra? Se sei un’edizione speciale

No Lo Trates – Pitbull – Testo

[Natti Natasha]

No lo trates, no

[Pitbull]

Natti Natasha

[Daddy Yankee]

DY….Pitbull

[Natti]

No me trates de engañar

[Pitb.]

Mr. Worldwide, let’s ride

[Natti]

Sé que tú tienes a otra

[Daddy]

Natti

[Pitb.]

Mami, no te pongas así conmigo

[Natti]

Y a mí me quieres para hmmm

[Pitb.]

Dale!

Daddy Yankee

[Daddy]

Ya no vendo humo, contigo he sido real

Fabricarme un caso es ilegal

Ese chisme me lo fumo, tu opinión voy a quemar

No estoy hablando de guardia, pero tú eres la oficial

Esperando por ti a ninguna le hablé

Aunque estoy en Liberty no les da’o cable

Con el record limpio soy culpable, ey yeah!

Yo vivo a mi manera

Te doy tabla si me pides madera

Me dicen Colón, plantando bandera

Tú hablas como si me conocieras

[Natti & (Daddy)]

No lo trates, no (Ey-ey-ey-ey-yeah)

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra (A otra de qué, a otra de qué)

Y a mí me quieres para hmmm

[Pitb.]

Eeeeeeyooooooo

[Daddy]

Pitbull

[Pitb.]

Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor

I just want a really, really, really good time

Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor

I tell the truth even when I lie

Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito

Y lo hacemos bien rico

Cuentas clarita’, amiguita, me tienes loquito

Con esa sayita, qué rica mijita

Mami, está dura como la raspita

Tan caliente que tú salpicas

Aquí no hay mentiras

So, baby no me digas (Wooh)

[Natti & (Daddy )]

No lo trates, no (Ey-ey-ey-ey-yeah)

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra (A otra de qué, a otra de qué)

Y a mí me quieres para hmm (Dididiri Daddy, Dididiri Daddy-addy, Natti)

[Natti]

Quieres ser mi amor, y me dices que eres sincero-o

Me pide por favor, me promete el mundo entero-o

Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero-o

Tengo un corazón y merezco un amor de un hombre real

Estoy lista pa’ bailar

Estoy lista para gozar

Estoy lista pero dime





[Natti & (Daddy)]

No lo trates, no

No me trates de engañar

Sé que tú tienes a otra

Y a mí me quieres para hmm (Dididiri Daddy, Dididiri Daddy-addy)

[Daddy & Pitb.]

Yo no te engañé

[Pitb.]

Mamita, tú sabes lo que es

[Daddy]

‘Ta inventando pa’ ver si confieso

[Daddy & Pitb.]

Yo no te engañé

Amiga, tú sabes lo que es

[Daddy Yankee]

‘Ta inventando pa’ ver si confieso

[Daddy]

Ey Ey, Natti Natti Natti

[Pitb.]

Pitbull

[Daddy]

Y el siki Daddy Daddy Daddy

[Pitb.]

Daddy Yankee

[Daddy]

Hay una diferencia entre una flor, y las hojas que la rodean

Y las hojas que la rodean

¿Por qué otra? Si tú eres special edition





