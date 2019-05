Finley – in uscita il primo live album We Are Finley (2005/2019) con una nuova canzone: tracklist

Il 17 maggio 2019 esce il primo album live dei Finley battezzato We Are Finley (2005/2019), raccolta che ripercorre 15 anni di carriera del gruppo attualmente composto da Pedro, Ka, Ivan e Dani. I titoli delle canzoni.

Il disco è disponibile in pre-order in download digitale e nel classico CD, attualmente venduto da MusicFirst nell’edizione autografata e in un cofanetto con una t-shirt, un bracciale, un golden ticket e 4 condoms (si, avete capito bene…).

Questo best of (live), include quattordici canzoni che ripercorrono la storia di questa rock band fondata fondato a Legnano nel 2002, la cui vera carriera iniziò nel 2005. Stiamo parlando di pezzi come Fumo e Cenere, Sole di Settembre, Diventerai una Star, Adrenalina e Tutto quello che ho, il più recente brano nella tracklist, scelto da Sky Sport come sigla del campionato mondiale di Formula Uno 2018.





In scaletta anche una nuova canzone che è anche il nuovo singolo, già suonato dal vivo nelle scorse settimane. Ecco la cover dell’opera.

We Are Finley tracklist

Download su: Amazon – iTunes

Armstrong Gruppo Randa Diventerai una star Tutto quello che ho Il Tempo di un minuto Sole di Settembre Domani Ricordi Adrenalina Scegli me Ad occhi chiusi Odio il Dj Fumo e cenere Tutto è possibile San Diego (brano inedito)